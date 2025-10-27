¿Es real el VIDEO ‘Any Cemar se te ve poquito’? Ella lo aclara

Any Cemar ha sabido destacar en sus plataformas digitales al crear todo tipo de contenido en redes sociales como Instagram o TikTok, donde cuenta con millones de seguidores que celebran su humor, talento y belleza.

¿Se filtró un video de Any Cemar?

Fue hace varios meses que en redes sociales comenzó a circular un supuesto video íntimo de la creadora de contenido llamado en redes sociales como ‘Any Cemar se te ve poquito’, lo que llamó la atención y el morbo de algunos Internautas.

En el video, supuestamente se le podría ver a la influencer en un momento privado que dio mucho de qué hablar. Sin embargo, resulta que este video es falso y la propia Any aclaró todo cuando comenzó a hacerse popular el tema en redes sociales.

Any Cemar desmiente video íntimo filtrado

Fue a inicios de este 2025 que la creadora de contenido decidió responder al supuesto video íntimo que se habría filtrado. En ese sentido, aseguró de manera contundente que este era falso, pues no hace ese tipo de material.

“Últimamente me han estado etiquetando mucho en ‘Any Cemar, se ve poquito’ donde están poniendo este video [...] en la playa en un live de hace dos años, pero no se ve nada. En general no hay nada, ¿Qué van a estar viendo?“, señaló.

Asimismo, señaló que agregan en el video un clip de otra mujer que se encuentra desnuda. “Me dio asquito ver a tanta gente pidiendo el link”, lamentó antes de indicar que no abrieran cualquier enlace sin fijarse, pues podría ser un virus.

“Yo no hago ese tipo de contenido, nunca lo voy a hacer. No me sexualizo, ósea esto nada que ver. No soy yo”, finalizó Any Cemar para aclarar la polémica sobre el supuesto video filtrado, dejando claro que no es real.