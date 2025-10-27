La Granja VIP: ¿A quién nominó el eliminado hoy 27 de octubre?

Después de que Sandra Itzel quedó como la segunda eliminada de La Granja VIP, este lunes no hay descanso para los granjeros, que van a descubrir cuál de ellos queda nominado de manera inmediata por la elección de la eliminada de la semana.

El público duda sobre la decisión de Sandra Itzel, pues algunos aseguran que nominará a Eleazar Gómez, por quien se sintió traicionada el pasado miércoles que él la nominó a pesar de prometer que serían aliados en La Granja VIP.

Aunado a esto, Eleazar es peón esta semana, por lo que no podrá ganar el liderazgo y obtener inmunidad, aunque sí cabe la posibilidad de que si queda nominado por tercera ocasión consecutiva, se pueda salvar a si mismo y puede que un aliado le ayude.

Por otro lado, otros se preguntan si continuará su rencilla con Lis Vega y la tratará de nominar, ya que están bastante peleadas entre si y tuvieron fuertes desencuentros durante el programa.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Alberto del Río

Omahi

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Lola Cortés

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO