Cometierra, el pode de tragarse el dolor

Los protagonistas en un cartel de la serie basada en la novela de Dolores Reyes.

Con el estreno hoy de Cometierra en Prime Video, llega una historia que convierte la violencia cotidiana en un acto de resistencia. Inspirada en la novela homónima de Dolores Reyes, la serie sigue a Aylín, una adolescente de un barrio popular que descubre un don sobrenatural: al comer tierra puede ver los destinos de las personas desaparecidas. Desde esa premisa, tan poética como desgarradora, la ficción combina el misticismo y la crítica social, planteando un retrato de la impunidad y la búsqueda de justicia en América Latina.

Dirigida por Daniel Burman junto a Cris Gris y Martín Hodara, Cometierra cuenta con siete episodios y un elenco encabezado por Lilith Curiel, Max Peña, Iván Martz, Lizeth Selene y Juan Daniel García Treviño, con la participación especial de Yalitza Aparicio y Mabel Cadena.

513 feminicidios en México de enero a julio de 2025, según el SESNSP

Lilith Curiel interpreta a Aylín en su primer protagónico, un reto que en charla con La Razón define como transformador: “Mientras grababa iba conociendo al personaje y a mí misma; no somos actores repitiendo un texto, sino personas contando una historia que también nos pertenece”.

Max Peña, quien interpreta a Calaca, recuerda que su llegada fue accidental: “El casting era para mi hermano, y acabé quedándome yo. Fue un reto distinto: un drama sobrenatural con corazón mexicano”.

Por su parte, Iván Martz, desde Monterrey, vivió su primer gran casting presencial y rememora con humor su prueba de química con Lilith: “Tenía que bailarle y le puse ‘Rosa pastel’. Conectamos al instante; sentí que esos personajes eran para nosotros”.

Lizeth Selene también llegó por casualidad: “Hice el casting para otro papel, pero Daniel Burman me propuso improvisar uno nuevo; desde ahí supe que había conexión”, cuenta a este diario.

La serie cuenta con una participación especial del cantante Rubén Albarrán (al centro), vocalista de la banda Café Tacvba. ı Foto: Especial

Daniel García Treviño coincide: “Burman nos pedía improvisar, jugar. Desde ahí supe que quería estar en el proyecto; era distinto, libre”.

El rodaje duró cuatro meses, dividido entre Ciudad de México y Uruguay. Generó entre los jóvenes actores una complicidad que se nota en pantalla. “Hubo una conexión genuina entre todos, y eso se va a proyectar”, afirma Lilith Curiel.

El universo de Cometierra no sólo reinterpreta la novela, sino que la expande: el guion, liderado por Mónica Herrera (La caída), incluye a escritoras como Brenda Navarro (Casas vacías), Camila Brugés (Frontera verde) y Clara Roquet (Libertad), quienes en este proyecto aportaron una mirada femenina y contemporánea sobre la pérdida, la rabia y la redención.

El director de la serie, Daniel Burman, resume el propósito: “La materia prima no es la violencia de los asesinos, sino la vida de las víctimas y quienes las buscan”.

La atmósfera visual y musical acompaña ese espíritu. Natalia Lafourcade compuso el tema principal, “La Cometierra”, una canción que abraza la espiritualidad y el dolor desde el folclore mexicano, convirtiéndose en un eco sonoro de la protagonista.

Más que una historia de poderes, Cometierra es una elegía sobre la memoria. En un país donde la desaparición es una herida abierta, la serie transforma la fantasía en resistencia. “Aylín se traga la tierra, pero también el dolor de los demás —dice Lilith—; y eso, aunque duela, la hace fuerte”.

Más que una serie, Cometierra se levanta como un espejo incómodo de la realidad mexicana. Transforma el dolor colectivo en un acto de justicia.