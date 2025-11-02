La Granja VIP: Ellos son los peones elegidos para la semana hoy 2 de noviembre

La Granja VIP llegó al fin de la semana y con ello, la nueva semana marca quiénes se convertirán en los peones en esta ocasión. Este papel sin duda alguna es uno de los más demandantes del programa y jugarlo mal trae graves consecuencias.

Esta semana que acaba en La Granja VIP, el puesto de los peones quedó vacante nuevamente y ahora los participantes del programa se han dado cuenta de que no es ningún premio formar parte de los cuatro personajes que duermen en el granero y se despiertan antes de que cante el gallo.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP esta semana?

Los peones de La Granja VIP son:

Lola Cortés

Lis Vega

El Patrón

La Bea

Los peones de la semana 4 de #LaGranjaVIP son : Lolita, El Patrón, Lis y La Bea pic.twitter.com/aArvEu9juo — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 3, 2025

Bea tuvo que desempatar entre Kim, Eleazar y ella. Por ello, decidió irse ella misma, lo que sorprendió a muchos.

Los participantes han tenido que elegir con cuidado. Esta semana, el mal desempeño de Eleazar, Sergio, Kike y Omahi provocó que el presupuesto no se obtuviera al cien, sin mencionar los descuidos que hubo en ciertas secciones del rancho.

Por ello, resultó importante para algunos buscar que los peones de esta semana fueran personas que también se encuentran dispuestas a realizar las actividades de manera optima y acatar las reglas.

Algunos otros decidieron utilizar la estrategia, como Teo, quien nominó a Eleazar porque no lo quiere ver como capataz y hay que mencionar que los peones no pueden serlo.

Recordemos que los peones en La Granja VIP no pueden ser capataz en la semana donde duermen en el granero. Tampoco pueden utilizar las regaderas comunes ni otros elementos de la casa, sin mencionar que uno de ellos debe ser elegido para jugar en el reto de la nominación el martes.