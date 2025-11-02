Reina de la cancha: ¿Dónde ver la serie sobre traición y venganza?

Reina de la cancha es una serie que retrata la vida de Lily Pearson, quien abandonó su carrera como estrella de tenis para casarse y dedicó su vida a ayudar a su novio Adam en su carrera como tenista.

Sin embargo, 10 años después y luego de ayudarlo a ganar su propio Grand Slam, la fama cambió a Adam para peor. En plena conferencia de prensa con medios, él anuncia que tiene una relación con una joven tenista, Mia Sparks. Además, la deportista quiere que Lily sea su entrenadora.

Cuando todo parece perdido, aparece un hombre atractivo, también tenista, que coquetea con Lily, lo que le hará considerar darle una nueva oportunidad al amor.

¿Aceptará Lily esta traición y seguirá amando a un hombre infiel al que ya no reconoce o tendrá el valor de marcharse y recuperar el potencial que tenía hace tantos años?

Reina de la cancha ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Reina de la cancha?

Puedes ver la serie Reina de la cancha en la plataforma ReelShort. Está disponible tanto en su versión web como en la aplicación para dispositivos móviles.

Para acceder a la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma, lo que te permitirá ver todos los episodios de esta emocionante historia. Sin embargo, 10 de los 80 episodios se encuentran disponibles para ver de forma libre y gratuita.

Del mismo modo, en YouTube o en TikTok puedes encontrar algunos capítulos o resúmenes de la historia. Te compartimos a continuación una opción con subtítulos en español.

