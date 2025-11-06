La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó a la Miss México, Fátima Bosch, luego de que la tabasqueña se defendió de una agresión verbal por parte de un directivo de Tailandia. La mandataria reconoció el valor de la mexicana.

“Nos decían a las mujeres: ‘Calladita te ves más bonita’. A mí sí me lo dijeron, afortunadamente, no mi familia. (Pero) las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven tabasqueña”, dijo ayer Sheinbaum Pardo al ser consultada sobre el tema durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La Presidenta aseguró que la manera en que Fátima Bosch se defendió de los insultos de Nawat Itsaragrisil es un ejemplo para las mujeres. “Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión, muy dignamente, dice: ‘No estoy de acuerdo’. Me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”.

El Tip: La gran final de Miss Universo 2025 será el próximo 21 de noviembre en el Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia.

También la respaldó el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, quien dijo: “Estamos con ella hasta el final. Nos representa muy bien”.

La madrugada del martes se difundió un video en el que, en un evento privado en Tailandia, el directivo Nawat Itsaragrisil insulta a la tabasqueña diciéndole “tonta” y callándola. Ella defendió y salió del salón junto a otras concursantes que la respaldaron; una fue Miss Irak.

Ayer, el directivo volvió a disculparse de manera pública, pero sin mencionar a Fátima Bosch y sin reconocer que agredió a la tabasqueña, lo cual fue el centro de las críticas que recibió.

“Me disculpé para calmar los ánimos, les dije que iba a conectar una cámara web en directo porque era tarde y la situación era estresante. Todos me presionaron todo el tiempo (...) Me disculpé tres veces y también ante el país. Sinceramente, entiendo por qué las cosas me han llevado hasta este punto.

“Me disculpo. Soy un ser humano que se siente herido, dolido y desanimado”, declaró llorando en una conferencia de prensa. Fue criticado.