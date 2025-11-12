Exatlón México: ¿Quién gana hoy la Batalla Colosal 12 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia para disputarse el espectacular premio que ofrece la Batalla Colosal.

Los deportistas no solo van por el premio del juego estelar, sino que también se disputa una de las medallas, las más deseadas por los participantes, ya que les otorga una vida extra en las competencias de eliminación.

¿Quién gana hoy la Batalla Colosal de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Batalla Colosal de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual ha estado retomando la confianza después de la última eliminación del domingo en el que nuevamente un azul se fue del programa.

Sin embargo, aún no se tiene información certera por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Las mujeres del programa salen a la pista para la competencia individual en la que buscarán quedarse con la medalla de la semana, la cual a la ganadora le otorgará una vida extra en caso de ir al duelo de eliminación.

Asimismo, se desata la rivalidad entre Benjamín de los rojos y Alejandro de los azules, el primero salió a encarar después de que le ganó su punto y le restregó al competidor celeste que se está imponiendo pese a que le dijeron que era un perro chihuahua.

El juego de la Batalla Colosal es uno de los más deseados no solo porque los ganadores suman puntos en la tabla de rendimiento, sino porque en esta ocasión el premio es una experiencia en la que los deportistas van a salir de los límites de Exatlón, algo que anhelan para poder distraerse y recuperar energía para seguir en el juego y dar su mejor esfuerzo.

Los azules siguen integrándose con sus dos nuevos atletas que llegaron como refuerzo.