¿Cuánto cobraba Jonathan Ortiz por una sesión exclusiva de FOTOS?

El fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz, quien vivía en México, murió este fin de semana de manera extraña, por lo que su muerte ha generado conmoción en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

El cuerpo del fotógrafo fue hallado en su departamento de Santa Fe, sus roomies fue quienes encontraron el cadáver, luego que el joven pasara varias horas sin salir de su habitación.

Las autoridades están investigando lo sucedido, ya que por el momento no se tiene información certera sobre lo que pasó con el fotógrafo, ya que al parecer su cuerpo fue encontrado desnudo y en una posición boca abajo.

Jonathan Ortiz era famoso por retratar a hermosas mujeres modelo, influencers para famosas portadas de revistas como Playboy y para redes sociales.

¿Cuánto cobrara Jonathan Ortiz por sus exclusivas fotos?

El fotógrafo colombiano, Jonathan Ortiz, ofrecía tres paquetes en su página de Internet, en donde no solo ofrecía la toma de fotografías, sino que también entregaba videos editados y retocados con Inteligencia Artificial para resaltar la belleza de cada una de sus modelos que posaban para su lente.

Según su página de Internet, Jonathan Ortiz cobrara por sus fotos: 14,999 pesos; 19,99 pesos y 29,999 pesos mexicanos.

Lo que ofrecía en el primer paquete eran 2 horas de sesión, 10 fotos retocadas estilo beauty / moda, dirección de poses y te daba acceso a dos cambios de look para las fotos.

En el segundo paquete, Jonathan daba 3 horas de sesión, 1 video reels de hasta 30 seg. con retoque facial y corporal asistido por IA— 20 fotos retocadas estilo beauty / moda— hasta 4 cambios de looks para que las modelos llevaran su ropa y dirección de poses y moodboard previo.

Finalmente, el tercer paquete, el más caro, ofrecía 3 horas de sesión, 2 video reels de hasta 30 seg. con retoque facial y corporal asistido por IA, 30 fotos retocadas estilo beauty / moda—Maquillaje, peinado y styling profesional en toda la sesión, 4 Cambios de ropa por su styling + opción de los looks propios, dirección de poses y moodboard previo.