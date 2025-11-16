La Granja VIP: Ellos son los peones de la semana hoy 16 de noviembre

Llegó una vez más el momento en que se definió cuáles de los participantes del programa quedaron en desventaja esta semana en La Granja VIP. Los peones duermen en condiciones de establo, se bañan con agua helada que solo pueden calentar con una bicicleta y son los primeros en levantarse para realizar varias actividades.

Este es un papel que si bien implica bastante sacrificio, también les da protagonismo en la semana. Ser peón en La Granja VIP incluso puede ser considerado como un castigo, ya que ese rol tiene muchas desventajas que los vuelve vulnerables en la competencia y son los que más trabajan de todos.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP esta semana?

Los peones de La Granja VIP son:

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Manola Diez

Kike Mayagoitia

La noche estuvo llena de momentos emotivos, con la aparición de Lolita Cortés después de su salida la semana pasada por cuestiones de salud emocional. Además, los nominados recibieron mensajes emotivos por parte de su familia y amigos.