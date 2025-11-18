Actor Tom Hanks es parte de la nueva era de History

Celebrar 25 años en la televisión de paga no es mera nostalgia para History; es una reafirmación de relevancia. César Sabroso, vicepresidente sénior de Marketing y Comunicaciones de A+E Networks Latin America, afirma a La Razón que alcanzar este cuarto de siglo “se dice fácil, pero no lo es”. Asegura que los rápidos cambios en cómo vemos contenido han obligado al canal a adaptarse: “Hay que tomar nota para ser parte del cambio y no del pasado”.

History ya no es sólo un canal: se ha convertido en una marca que vive en diversas pantallas y experiencias. Combina producciones globales con historias locales originales en América Latina. Además, César Sabroso enfatiza su filosofía: “Transformación, adaptación e innovación”.

200 territorios a nivel mundial ven la señal de History

Parte de esa evolución es la nueva generación de series narradas o presentadas por grandes figuras de Hollywood. Menciona nombres como Tom Hanks, Morgan Freeman, David Schwimmer, Kevin Costner, Dennis Quaid o William Shatner. Estas voces no son un adorno: respaldan el prestigio y la calidad de la oferta del canal.

Al mismo tiempo, History impulsa producciones propias como El gran mexicano, Desde la raíz o Una idea para cambiar la historia. Eventos como el History Fest fortalecen el vínculo emocional con su audiencia.

También abre camino a la innovación digital con Juan Diego, un presentador virtual creado con Inteligencia Artificial. Este avatar, llamado Juan Diego Elías, actúa como embajador digital de History Latinoamérica, con presencia activa en redes sociales.

De cara al futuro, mantiene su fórmula exitosa: regresos de temporadas, estrenos especiales y más grandes nombres de Hollywood en nuevas series. Para 2026, anuncian más programación con figuras clave, incluyendo a Tom Hanks, y se perfila una edición del History Fest en México.

César Sabroso tiene claro el desafío: “Es renovarse o morir. Todos los días nos preguntamos: ¿qué más puedo hacer para seguir siendo relevante?”. Por eso, tanto History como History 2, refuerzan su identidad como marcas dedicadas a la cultura y la historia”.