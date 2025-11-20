En los minutos previos a la gala final de Miss Universo 2025, surgieron reportes en redes sociales sobre el bloqueo de la transmisión oficial para el público mexicano, algo que ha sido interpretado por muchos como una represalia por el polémico enfrentamiento entre Fátima Bosch (Miss México) y Nawat Itsaragrisil, exdirector del certamen en Tailandia.

Miss Universo bloquea a México de la transmisión del certamen

Usuarios en redes expresaron su disgusto por la restricción de la transmisión de Miss Universo 2025 en México. Algunos internautas señalaron que podría tratarse de una medida para “silenciar” el apoyo a la representante mexicana Fátima Bosch luego de que denunciara insultos y actitudes agresivas por parte de Nawat Itsaragrisil, hace unas semanas.

Pese al bloqueo existente en YouTube, los seguidores de la joven tabasqueña lograron sintonizar, a través de otras opciones, la esperada gran final del certamen que se realiza en Tailandia.

Bloqueo a México de la transmisión de Miss Universo 2025 ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

El conflicto entre Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, y Nawat Itsaragrisil, exdirector del certamen en Tailandia, estalló tras un incidente durante una actividad oficial en el que, según la mexicana, Nawat la insultó y la llamó “tonta” por negarse a grabar contenido promocional del país anfitrión.

La tabasqueña aseguró que él la interrumpió de manera agresiva y que su comportamiento fue inapropiado frente a otras concursantes.

El altercado generó indignación entre participantes y seguidores del certamen. El momento incluso generó que varias candidatas del certamen abandonaran el evento en ese momento en señal de apoyo a Fátima.

La presión pública llevó a la organización de Miss Universo a sancionar a Nawat. Unos días después el empresario ofreció una disculpa, entre lágrimas y frente a las cámaras de todo el mundo, que muchos consideraron insuficiente y falsa.

La tensión escaló hasta que Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universo, anunció sanciones contra Nawat Itsaragrisil. El episodio sembró tensión entre el público mexicano y el dirigente de Asia, por lo que incluso el famoso denunció ser víctima de hostigamiento y “acusaciones falsas” a través de redes sociales.

Según reportes de usuarios de X, antes Twitter, el bloqueo a México de la transmisión de Miss Universo 2025 podría estar vinculado directamente con este descontento y las críticas por la forma en que se manejó la situación en su momento.

Pese a la situación, la audiencia pudo disfrutar de la emisión de televisoras como Imagen Televisión. Además, los seguidores de Fátima compartieron lo más destacado de la gran final en redes sociales.