Gana México Miss Universo

Bangkok vivió una noche de luces, emociones y cambios. En el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Tailandia, Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025, coronándose ante más de 120 competidoras y poniendo en marcha un reinado que muchos celebran como la cuarta corona mexicana, tras los triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

La emoción no fue exclusiva del escenario. Al otro lado del mundo, en Tabasco, miles siguieron la transmisión en plazas públicas. En Teapa, Jonuta y otros municipios instalaron pantallas gigantes para compartir cada momento. En el Estadio Centenario 27 de Villahermosa, el grito de los presentes resonó cuando ganó la corona.

9 Coronas de Miss Universo tiene Estados Unidos; es el que más ha ganado

El apoyo local se mezcló con orgullo nacional, especialmente tras una preparación marcada por conflictos durante su coronación en México —cuando varias de sus compañeras cuestionaron el resultado—.

La velada estuvo conducida por Steve Byrne, junto con exreinas como Dayanara Torres y R’Bonney Gabriel, mientras que el cantante invitado Jeff Satur puso el toque musical. El jurado incluyó figuras destacadas, entre ellas Andrea Meza, Miss Universo 2020, quien respaldó a Fátima tras los escándalos con el directivo Nawat Itsaragrisil.

Desde antes de la corona, Fátima Bosch enfrentó tensiones. Denunció un fuerte reclamo del presidente Miss Universo-Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien la cuestionó por no publicar contenido sobre Tailandia en sus redes y la llegó a llamar “tonta”. Según la tabasqueña, “me gritó, me mandó callar… somos mujeres empoderadas y ésta es una plataforma para usar nuestra voz”.

Recibió respaldo de figuras como Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, y Raúl Rocha, presidente de Miss Universo.

El Dato: La Corona valuada en cinco millones de dólares está compuesta por 110 quilates de zafiros azules, 48 de diamante blanco y un zafiro azul real.

Horas antes de la final, la aspirante confesó que había sido una etapa agotadora: “Días sin dormir… ensayo tras ensayo… sólo nosotras en backstage sabemos lo que cuesta”, dijo en una entrevista. A esto se sumó un accidente: se clavó un fragmento de vidrio en la planta del pie.

En la pasarela final, Fátima Bosch desfiló con un vestido rojo de cuello estructurado y lentejuelas que capturaban cada reflejo. Al ser cuestionada por Dr. Nok Chalida, Miss Tailandia 1998, sobre los desafíos de ser mujer en 2025 y cómo usaría su título para crear un espacio seguro, respondió: “Como mujer y como Miss Universo, quiero alzar mi voz al servicio de los demás… somos mujeres que debemos pararnos con valentía, porque las que lo hacen, crean historia”.

Las cinco finalistas, además de Bosch, fueron Praveenar Singh (Tailandia), Ahtisa Manalo (Filipinas), Stephany Abasali (Venezuela) y Olivia Yacé (Costa de Marfil). La primera destacó su defensa de la equidad cultural y laboral; Manalo habló con sinceridad sobre su historia personal y la educación como motor para transformaciones; Abasali apeló al poder de la comunicación para unir a distintas realidades latinoamericanas; Yacé subrayó la importancia del amor propio y la identidad en una sociedad globalizada, mientras que Bosch, con su empatía, invitó a las nuevas generaciones a creer en su auténtico valor.

Para la pregunta común final —“Si ganas esta noche, ¿cómo utilizarías la plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?”—, Bosch no dudó: “Quiero decirles que crean en el poder de su autenticidad; sus sueños importan, sus voces importan, y nunca permitan que alguien las haga dudar de su valor”.

Cuando se anunció su nombre, el recinto explotó en aplausos y vítores. En un gesto cargado de emoción, Bosch alzó sus manos, con lágrimas brillando bajo las luces, mientras el público la celebraba. Fue un momento de reivindicación: no sólo coronó a una reina de belleza, sino también a una mujer que ha defendido su dignidad y presencia.

Tras su triunfo, y con la cotizada corona en su cabeza, Fátima Bosch se comprometió a usar su reinado para promover espacios seguros, visibilizar historias de superación y ser portavoz de una nueva generación de mujeres que exigen respeto, reconocimiento y la libertad para ser ellas mismas.

SUCESOS PARA LA HISTORIA

Hechos que marcaron un precedente.