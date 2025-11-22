Fallece Erna Martha Bauman, ¿quién era y de qué murió la actriz y ex Miss Universo México?

Erna Martha Bauman, actriz mexicana y reina de belleza que dejó huella en el cine clásico nacional, fallecióa los 87 años de edad. La Asociación Nacional de Intérpretes(ANDI) confirmó a través de sus redes sociales la muerte de la famosa y lamentó la pérdida.

La intérprete es recordada por haber representado a México en el popular certamen Miss Universo 1956 y por participar en películas ampliamente conocidas como Vampire Hookers o La invasión de los Vampiros y La mujer marcada.

Muere Erna Martha Bauman, actriz y ex Miss Universo México

La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer ayer que Erna Martha Bauman falleció. En una publicación de redes sociales, la ANDI recordó a la famosa como una artista comprometida y versátil.

Además, rememoró algunas de las películas más importantes de la trayectoria de la intérprete.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Baumann. Actriz mexicana conocida por Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, declaró la organización.

¿De qué murió Erna Martha Bauman?

Hasta el momento, no se ha revelado información sobre la causa de muerte de la actriz y ex Miss Universo México Erna Martha Bauman. Por su avanzada edad, su fallecimiento podría estar relacionado a alguna enfermedad crónica.

¿Quién era Erna Martha Bauman?

Erna Martha Bauman nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1938, destacó desde muy joven por su carisma y presencia escénica. Al momento de su fallecimiento, la famosa tenía 87 años de edad.

En 1956 fue coronada Miss México, convirtiéndose en la tercera capitalina en obtener el título y representando al país en el certamen internacional de Miss Universo 1956, donde fue semifinalista y atrajo la atención del público por su elegancia y talento.

Tras su paso por los concursos de belleza, Erna Martha Bauman incursionó en el cine y la televisión, consolidándose como intérprete en producciones de la época dorada del cine mexicano.

Su carrera se dedicó principalmente hacia géneros como el drama y el terror, donde se convirtió en una figura reconocida de la pantalla grande. Entre las películas en las que participó se encuentran La Llorona (1960), El vampiro sangriento (1962), Los derechos de los hijos (1963), Las troyanas (1963) y La mujer marcada (1957).