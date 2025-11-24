La Granja VIP: ¿A quién nominó el eliminado hoy 24 de noviembre?

Después de la eliminación de Kike Mayagoitia de La Granja VIP, llegó el momento este lunes de que con conductor muestre cuál es su legado. Es decir, cuál de los diez habitantes que quedan en el programa es el nominado inmediato de la semana, por decisión directa de ella.

¿A quién nominó Kike Mayagoitia tras su salida?

Kike Mayagoitia dejó nominada a Fabiola Campomanes. Esta fue una sorpresa para los espectadores del reality show, qué esperaban otra estrategia por parte del conductor de televisión.

Kike Mayagoitia deja nominada a Fabiola Campomanes #LaGranjaVIP pic.twitter.com/KNWLJNrwev — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 25, 2025

Antes de que Kike Mayagoitia decidiera al primer nominado de la semana, se especulaba que podría elegir a Sergio Mayer Mori, ya que en los últimos momentos de él dentro del programa, admitió que se sintió traicionado por él.

En ese sentido, Kike había comenzado a hablar con Eleazar sobre una posible alianza y jugar lejos de Mayer, ya que lo acusa directamente de haber sido el encargado de haberlo puesto para su eliminación. Recordemos que fue el pasado viernes que Sergio lo puso en la tabla semanal.

