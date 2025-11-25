Asesinan a la cantante De La Rosa durante tiroteo en Los Ángeles

La cantante María de la Rosa, quien se hacía llamar simplemente De La Rosa, fue asesinada a tiros durante un tiroteo que fue reportado como una ‘emboscada’. La joven fue identificada como una de las tres víctimas involucradas en el atentado.

Fue el 22 de noviembre que ocurrió el ataque que terminó con la vida de De La Rosa, según reveló el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado de prensa.

Fue aproximadamente a la 1:25 de la madrugada que la policía recibió los primeros informes sobre los disparos cerca de Bryant Street al este de Tampa Avenue en Northridge.

Los testigos aseguraron haber visto a dos sospechosos masculinos que se acercaron a un vehículo estacionado antes de disparar al mismo en múltiples rondas. Se sabe que De La Rosa sufrió heridas de bala y fue trasladada a un hospital.

Las otras dos víctimas se encontraban en estado crítico el sábado por la mañana, mientras que la cantante falleció mientras se encontraba internada en el nosocomio.

Hasta el momento, no hay detenidos por el asesinato de la artista y las autoridades no han revelado el posible motivo detrás del ataque por el que murió. Se pide a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con los detectives de homicidios de la Oficina del Valle en el (818) 374-9550. Se pueden dejar pistas anónimas en el (800) 222-8477 o en la página web de Crime Stoppers.

De la Rosa recientemente había lanzado su primer sencillo titulado ‘No me llames’ en el pasado mes de agosto. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde tenía más de 40 mil seguidores, se mostraba en el estudio de grabación.

Sus publicaciones se han llenado de mensajes en los que lamentan su muerte con diferentes comentarios donde buscan homenajearla. También, hay personas que especulan sobre el motivo por el que habría sido atacada.