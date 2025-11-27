Dueño de Miss Universo es investigado por presunta red de huachicol, armas y sobornos a la Fiscalía General de la República

El empresario Raúl Rocha Cantú enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala como presunto integrante de una red dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas y lavado de dinero, con vínculos con organizaciones criminales como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.

Según información publicada por Milenio, de acuerdo con la causa penal 495/2025, la acusación detalla que Rocha habría pagado millones de pesos para obtener información privilegiada desde la propia FGR, a través de intermediarios como Jacobo Reyes León, alias “El Licenciado”.

Esa información habría incluido detalles sobre investigaciones abiertas en su contra, además de posibles filtraciones sobre operativos relacionados con los hidrocarburos y armas.

La orden de aprehensión en su contra, emitida el 15 de noviembre de 2025 por un juez federal, incluye cargos por delincuencia organizada, tráfico de armas y suministro de combustible ilegal.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía señalan que Rocha se acogió a un “criterio de oportunidad” y se convirtió en colaborador de la FGR, lo que le otorgaría inmunidad a cambio de aportar información clave sobre la red criminal.

Según la versión oficial, la red que se le atribuye operaba mediante rutas de contrabando desde Guatemala, transportando combustible de procedencia ilícita hacia México, y brindaba armas a grupos delictivos. Además, se afirma que la organización usaba estaciones de servicio como fachada para legalizar el combustible vendido.

Este caso ha sacudido tanto al ámbito del entretenimiento, como al de la seguridad nacional, al exponer supuestos profundos vínculos entre empresas mediáticas, funcionarios judiciales y cárteles del narcotráfico.

Las autoridades han iniciado cateos en inmuebles vinculados con el empresario, y ya hay al menos una funcionaria federal detenida por su presunta colaboración en la red.

Con esta investigación la FGR busca desmantelar lo que describe como una red compleja de corrupción, contrabando y crimen organizado, y determinar si otros actores, formaban parte de esta estructura ilegal.

