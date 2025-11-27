El mundo del entretenimiento a nivel global presenciará un enfrentamiento sin precedentes entre dos producciones muy populares. El combate será entre el estreno de la última temporada de la aclamada serie Stranger Things frente al lanzamiento de Guerreras Kpop, una producción que busca conquistar a la audiencia juvenil con el poder de la música y la cultura coreana.

Ambas propuestas representan los fenómenos culturales que han tenido gran impacto en el público, además de ser capaces de movilizar comunidades enteras en redes sociales y plataformas de streaming. La pregunta inevitable y controversial es quién logrará imponerse como líder de audiencia. A continuación, un análisis con números.

Stranger Things vs. Guerreras Kpop: ¿Quién será el líder de audiencia?

Stranger Things en números

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer está por llegar a su fin. El 26 de noviembre Netflix publicó el Volumen 1 de la temporada 5 de la serie Stranger Things.

De acuerdo con un artículo del sitio web de contenido complementario de Netflix, Tudum, asegura: “Esta es la primera vez que una serie tiene cuatro temporadas anteriores en el Top 10 a la vez, antes del estreno de una nueva temporada”.

Entre el 17 y el 23 de noviembre, la primera temporada de Stranger Things se posicionó como la tercera producción en inglés más vista, acumulando 4,1 millones de reproducciones. La cuarta temporada ocupó el quinto lugar con 3,3 millones de visualizaciones, mientras que la segunda entrega se situó en el séptimo puesto y la tercera en el noveno, de acuerdo con el informe oficial.

Escenas de Stranger Things 5 ı Foto: Captura de pantalla

Guerreras Kpop en números

Ahora hablemos de la película Guerreras Kpop, o Kpop Demon Hunters, que fue estrenada en junio de este año en Netflix. La producción animada sigue la historia de la historia de Rumi, Mira y Zoey, tres ídolas del Kpop que forman la exitosa banda Huntr/x.

Durante el día, las protagonistas son estrellas del pop, pero por la noche, luchan contra demonios que amenazan a sus fans y al mundo. Su principal adversario es una boy band rival llamada Saja Boys, que en realidad está compuesta por demonios disfrazados con planes oscuros.

De acuerdo con AP, Netflix declaró que esta producción se ha convertido en su película más reproducida de la historia, con más de 541 millones de horas vistas a nivel global. Además, su banda sonora se posicionó como la más destacada de 2025, al colocar ocho temas dentro del listado Billboard Hot 100.

Aún no se han dado a conocer los números de la última temporada 5 de Stranger Things, por lo que nos mantendremos a la espera de saber quién será el líder de audiencia.