Retos de interpretar a Jean-Luc Godard en Nueva Ola Francesa

En los años 50 y 60 La Nou-velle Vague sobresalió como un influyente movimiento cinematográfico liderado por jóvenes que rechazaron las convenciones del séptimo arte tradicional francés de esa época, buscando una mayor libertad expresiva e innovando al crear un cine más personal y dejando películas que siguen siendo fundamentales para entender al cine moderno. Parte de esta etapa es retratada en Nueva Ola Francesa, cinta que muestra de manera entrañable cómo fue la producción de À bout de soufflé, primer largometraje dirigido por el emblemático cineasta Jean-Luc Godard.

Algo que resulta curioso acerca del filme a cargo del reconocido director Richard Linklater, es que presenta a un joven Godard que debuta en la dirección de un largometraje y ahora es interpretado por Guillaume Marbeck, de 21 años, quien incursiona como actor en un filme.

Al respecto, Guillaume Marbeck compartió a La Razón que fue todo un desafío dar vida a Jean-Luc Godard, quien legó filmes como Vivre sa Vie y Bande à part.

“Fue un gran reto y hubo muchos desafíos; primero tuve que usar gafas de sol todo el tiempo, así que no se me ven los ojos nunca y la actuación se centra en éstos, por lo que tuve que encontrar otras maneras de representar diferentes emociones y transmitirlas al público: usé más las cejas, mi sonrisa y también mis gestos, al igual que ayudarme de la forma de mover mi cuerpo. Vi imágenes de Godard y entendí que él cortaba como una tijera con movimientos muy precisos y bruscos”, compartió el actor.

Marbeck confesó que incluso hubo algunas vivencias un tanto excéntricas durante el rodaje. “Aprendí su forma específica de hablar, ya que él tenía una voz muy particular; también tuve que fumar 900 cigarrillos durante el rodaje. Investigué mucho y me alimenté de cada entrevista que pude encontrar, de cada biografía y cada documental de él”, contó el actor Guillaume Marbeck.

Tras una ardua investigación sobre Jean-Luc Godard, pudo finalmente entender “quién era él, su lógica y por qué estaba haciendo las cosas de la manera en la que las hacía, sólo así podía convertirme realmente en él durante el rodaje, y para mí era muy importante ser auténtico, respetarlo, no ser ni demasiado amable ni demasiado duro con él; quería estar en el punto medio, pero que se sintiera real mi actuación”, agregó.

Sobre este proyecto, Guillaume Marbeck reconoció que disfrutó mucho de volver a través del cine a aquel París de finales de los años 50.

“También me gustó ayudar a recrear el París del año 1959, fue mágico y hermoso; cuando vi la película completa por primera vez, me alegré mucho, porque coincidía con lo que describía el guion y eso no pasa mucho en el cine; muchas veces las expectativas son más altas que lo que se ve en pantalla, fue una sensación realmente genial”, comentó entusiasmado.

Dijo que trabajar con Richard Linklater “fue como estar en una clase magistral interminable, porque podía hacerle todas las preguntas que tenía en mente, ya que actualmente es uno de los maestros en la dirección y, en la película Godard, también tenía maestros; lo vemos constantemente preguntando a sus mentores para saber más sobre cómo crear cine y qué puede hacer para no arruinarlo. Sentí lo mismo con Richard y nuestra relación fue genial”, señaló el protagonista.

La cinta Nueva Ola Francesa se estrena en cines el próximo jueves. Una de las sedes será la Cineteca Nacional.

Nueva Ola Francesa

Director: Richard Linklater

Género: Comedia

País: Francia