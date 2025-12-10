Bad Bunny presentará su primer concierto, de ocho fechas programadas, en la Ciudad de México con el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. A horas de que inicie el evento, los asistentes han compartido a través de redes sociales cómo luce La Casita.

Este escenario, que recrea una casa típica caribeña, ha causado sensación entre los fans del intérprete originario de Puerto Rico. El público mexicano por fin podrá disfrutará de este escenario, que se ha convertido en un ícono.

Así luce La Casita de Bad Bunny en el Estadio GNP de CDMX | VIDEO

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, en el área del césped se colocó La Casita, que está situada en la sección General B del Estadio GNP de la CDMX, un espacio destinado a que Bad Bunny comparta presentaciones con artistas invitados, mismos que no han sido revelados aún.

Como parte del montaje del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, se añadió además un segundo escenario denominado Los Vecinos. En esta sección estará una parte del público, quienes decidieron pagar, aún más, por estar en esa sección cercana al cantante.

Estas primeras imágenes se han vuelto virales en redes sociales como X, antes Twitter, y TikTok.

Además, los asistentes han compartido que en la entrada del recinto les fueron entregadas pequeñas cámaras desechables, como ha ocurrido en otros conciertos de Bad Bunny en CDMX.

Las fechas del tour de Bad Bunny en CDMX son 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre. El cantante ofrecerá 8 fechas inolvidables a sus fans, pese a la controversia que lo ha envuelto debido a los cambios de última hora en la distribución de los asientos y la apertura de algunas secciones, como Los Vecinos.

¿Qué es La Casita de Bad Bunny?

La Casita de Bad Bunny es un escenario alterno que el cantante instala dentro de sus conciertos. Está diseñado como un espacio íntimo y simbólico que recrea la atmósfera de una casa común de Puerto Rico.

Esta estructura se ha convertido en un sello distintivo de sus shows, pues allí el artista suele compartir momentos especiales con invitados sorpresa del mundo de la música. En otras ocasiones, La Casita ha recibido figuras como LeBron James y Kylian Mbappé.

La Casita tuvo su primera aparición en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, cuando presentó del espectáculo No me quiero ir de aquí. La escenografía está inspirada en una vivienda auténtica de Humacao, lugar donde se grabó el cortometraje Debí tirar más fotos.

El diseño estuvo a cargo de Mayna Magruder Ortiz y la construcción fue realizada por Rafael Pérez Rodríguez; y recorrerá el mundo con el tour de Bad Bunny.