Bad Bunny en CDMX: Accesos, hora de inicio del concierto, setlist, teloneros...

Bad Bunny regresa a la Ciudad de México con un espectáculo que promete marcar historia. Este 10 de diciembre, el Estadio GNP Seguros será el punto de partida de una serie de ocho presentaciones que forman parte del esperado Debí Tirar Más Fotos World Tour.

La producción ha generado gran expectativa no sólo por la magnitud del montaje, sino también por la incorporación de la emblemática Casita, un elemento visual y simbólico que se ha convertido en sello distintivo de los shows del artista puertorriqueño, pues evoca la vida cotidiana dentro de la Isla caribeña.

El intérprete de “Nuevayol” busca ofrecer a sus seguidores una experiencia única y envolvente. Descubre aquí todos los accesos del GNP Seguros, a qué hora iniciará el concierto y el setlist, entre otras cosas.

Bad Bunny en CDMX: Accesos, inicio del concierto, setlist...

Si asistirás al concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México (CDMX), toma en cuenta que, debido a la cantidad de personas que albergará el Estadio GNP Seguros, habrá varios accesos.

A tu correo electrónico debió llegar un mensaje donde se especifica, según la sección en la que compraste tu boleto, a través de qué puerta o acceso podrás ingresar.

Mientras tanto, te compartimos un mapa con las especificaciones. Hay 7 accesos, además del acceso Sur y Norte. Recuerda que si compraste un Paquete VIP, debes llegar con anticipación para recoger lo que te corresponda.

¿A qué hora abren las puertas del Estadio GNP para el concierto de Bad Bunny en CDMX?

Las puertas del Estadio GNP, ubicado en la Alcaldía Iztacalco, CDMX, abrirán a las 16:00 horas del Centro de México.

¿A qué hora inicia el concierto?

Según información de Ocesa, empresa responsable del evento, el concierto de Bad Bunny previsto para este 10 de diciembre está programado para iniciar a las 9:00 de la noche. Sin embargo, aún no se confirma si el artista aparecerá en ese momento o si primero se presentará el telonero, Chuwi.

¿Quiénes son Chuwi, teloneros de Bad Bunny?

Chuwi es una agrupación puertorriqueña originaria de Isabela, formada en 2019 por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo junto a Adrián López. Su propuesta fusiona ritmos tropicales, plena e indie; en su música suelen abordan temas sociales como migración, gentrificación e identidad cultural.

Posible setlist del show de Bad Bunny en la CDMX

Entre las canciones que Bad Bunny podría interpretar durante sus conciertos en CDMX, este diciembre, se encuentran:

“LA MuDANZA”

“Callaita”

“PIToRRO DE COCO”

“WELITiTA”

“TURisTA”

“BAILE INoLVIDABLE”

“NUEVAYoL”

“VeLDÁ”

“Tití Me Preguntó”

“LAS M3”

“Neverita”

“Si Veo a Tu Mamá”

“La Romana”

“VOY A LLeVARTE PA PR”

“Me Porto Bonito”

“No Me Conoce”

“Bichiyal”

“Yo Perreo Sola”

“2202”

“Efecto”

“Safaera”

“Diles”

“MONACO”

“Toxica”

“CAFé CON RON”

“Ojitos Lindos”

“LA CANCIÓN”

“KLOuFRENS”

“DÁKITI”