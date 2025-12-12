El diablo en el camino, una cinta entre la fe, la religión y la guerra

La película mexicana El diablo en el camino mezcla elementos de horror, realismo mágico y drama histórico para mostrar la dolorosa espiral por la que cae Juan, un desertor del ejército federal tras la Guerra Cristera, mientras es asediado por fantasmas de su pasado a los que se ve obligado a enfrentar e intentar cumplir con la importante promesa que hizo: sepultar a su hijo en su lugar de nacimiento para que pueda descansar en paz.

La cinta dirigida por Carlos Armella (¡Ánimo Juventud!) y protagonizada por Luis Alberti (Contraataque) llegó ayer a la cartelera nacional para ofrecer una opción diferente para ver en la pantalla grande.

“La idea de esta película surgió hace más de 20 años cuando tuve un sueño con una imagen de un hombre cargando un ataúd por un paisaje devastado y a partir de ahí fue cuestionarme quién era, por qué lo cargaba, si podía cargarlo y de qué tamaño era ese ataúd. Contestando estas y otras preguntas fui construyendo esta historia y entendiendo en qué mundo habitaba este hombre, cuál era el conflicto y cuál era su misión, ya con eso tenía además mis influencias del realismo mágico en la literatura y del cine de horror, después fue escribir la historia”, reveló en entrevista para La Razón el director y guionista.

El Dato: La película ganó una mención honorífica dentro de la Selección Oficial de Fantasía Oscura en la más reciente edición de Macabro.

Sobre cómo llegó a este proyecto, Luis Alberti compartió que fue todo por el guion al leerlo: “Es una historia fascinante en muchos sentidos, desde el hecho de que es de época, que siempre es algo muy atractivo, y también reflexiona sobre paternidad, guerra, vida, religión, fe y la condición humana en un lugar muy descarnado, es una historia muy inspiradora a la que no puedes decir que no”.

Además, dijo que “hacer esta película era un reto no sólo físico, sino en el sentido de ser parte de un ritual porque es muy mística, era algo que exigía más de mí y al final lo que está en la pantalla es mi alma”, continuó.

Acerca del contexto histórico en el que se desarrolla su filme, Armella confesó que la cuestión de la Guerra Cristera en México siempre le fascinó porque “es un pasaje a veces no tan explorado ni retratado en el cine, me llamó mucho la atención este conflicto por lo político y lo religioso donde se sacrificaron vidas, y el hecho de tener a un hombre guiado por su fe para cargar un ataúd atravesando un territorio complicado.

“Lo conecté inmediatamente con esa época, mi protagonista tiene una necesidad de aferrarse a algo y también por eso la época me funcionaba; también tuvimos la asesoría muy cercana de un historiador para hacer un retrato fidedigno”, dijo.

Comentó que al trasladarse a esa época, “con el sufrimiento que trae mi personaje, podemos encontrar puntos de encuentro con sufrimientos de hoy en día, porque la película se trata principalmente de un padre que no puede enterrar a su hijo y eso es algo con lo cual desafortunadamente miles de padres en México se enfrentan en el día a día actual por diferentes situaciones, a veces incluso porque no los encuentran”, dijo.

Explicó que en la película se habla de un hombre “al que lo único que le queda en este mundo son los restos humanos de su hijo y al verlo nos podemos dar cuenta que hoy en día hay gente que no valora los restos humanos, creo que esta película puede funcionar también para sensibilizar y generar una reflexión”, señaló Alberti.

Por su parte, el director comentó: “La mayor recompensa que me dejó hacer esta película es llegar donde estamos, estrenando en salas de cine, porque las películas fueron hechas para llegar a una sala, lo mejor para mí es que el público la vea”.