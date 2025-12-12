Muere la influencer Mary Magdalene tras caer de un noveno piso

La muerte de la influencer Mary Magdalene ha provocado el luto en redes sociales. Fue el pasado lunes 8 de diciembre que hallaron muerta a la mujer de 33 años de edad, después de que la joven cayera desde un noveno piso.

Mary Magdalene se encontraba en un hotel en Tailandia cuando cayó de un balcón en el edificio de Patong Tower, en Phuket. Medios asiáticos fueron los primeros en informar los detalles sobre la mujer, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora.

I'm going to miss Mary Magdalene. Such a tragic way to go out; she was really fighting those demons in her last days. pic.twitter.com/6bSr6cmG7Z — Tyree (@lonedragonheart) December 12, 2025

Por otro lado, Channarong Prakingkuea, capitán de la comisaría de Patong, ha informado a los medios de comunicación de que el cuerpo de la influencer con pasaporte canadiense y mexicano fue trasladado al hospital Vachira Phuket.

En dicho lugar, se realizó una autopsia completa para determinar la causa de su fallecimiento. Su fallecimiento se encuentra en una investigación policial abierta en Tailandia, ya que el hecho ocurre después de que otros extranjeros sufrieran caídas mortales.

¿Quién era Mary Magdalene?

Denise Ivonne Jarvis Gongora era una mujer de 33 años de edad, quien contaba con más de 200.000 seguidores en una de sus dos cuentas en Instagram (con otros 130.000 seguidores en otro perfil), y se hizo famosa en las redes por su adicción a las cirugías estéticas.

Llamaba mucho la atención por su apariencia, con el cuerpo tatuado por completo, incluyendo la cara y operaciones estéticas en el rostro y el resto del cuerpo. En una de sus cuentas, publicaba videos y fotos de su arte, que se basaba en pinturas llenas de diferentes colores y formas