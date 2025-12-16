Humillan a Fátima Bosch al sacarla a la fuerza de carro alegórico | VIDEO

Humillan a Fátima Bosch al sacarla a la fuerza de carro alegórico

Fátima Bosch sigue dando de qué hablar, ahora por un video que rápidamente se hizo viral en el cual podemos ver a la modelo tabasqueña en un carro alegórico mostrando una vez más a su personalidad única e indomable.

En redes sociales las opiniones se dividieron sobre el momento que protagonizó Fátima Bosch al ser retirada a la fuerza de un carro alegórico mientras se encontraba en un desfile, un acto que muchos calificaron como de humillación contra la actual Miss Universo.

Fue como parte de una de las actividades públicas de su reinado que la joven participó en un desfile en la capital de Tabasco al que acudieron decenas de personas para verla.

En los videos, podemos ver a la diseñadora bailando y saludando desde su carro alegórico mientras disfruta el momento vestida completamente de rosa. Sin embargo, en un punto una persona que al parecer estaría encargada de la logística del evento le pidió bajar del vehículo.

Después de varios segundos sin respuesta, una persona detrás de ella la toma por la cintura y la carga. Fátima reaccionó con una sonrisa mientras era retirada, por el momento no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales que comentaron sobre la situación.

Y es que algunos aseguraron que la manera en la que Bosh fue retirada no fue la más amable, aunque otros destacan que la manera en la que bailaban no era digna de una reina de belleza a nivel internacional.

El regreso de Fátima Bosch a México ha generado opiniones divididas desde que nadie la recibió en el aeropuerto y por qué incluso se escondió de la prensa durante su llegada.

La modelo ha tratado de mantener su atención en lo positivo, realizando colectas para donar juguetes y enfocándose en su mensaje de empoderamiento femenino a pesar de las polémicas y críticas que la rodean desde que fue coronada Miss Universo 2025