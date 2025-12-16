Rosy Arango celebra a México con una fiesta navideña

Rosy Arango cierra uno de los años más determinantes de su trayectoria con La Gran Posada Mexicana, el próximo viernes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para celebrar las tradiciones decembrinas.

Después de haber pisado este año la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con Encuentros con la vida y la muerte —un sueño que la artista define como “inolvidable”—, consolida un ciclo de crecimiento que ha llevado su voz a nuevos públicos y escenarios.

“Muy pocos han pisado ese escenario y para mí fue un sueño que el INBAL (Instituto Naconal de Bellas Artes y Literatura) me permitiera cantar música mexicana con orquesta de cámara”, recuerda emocionada, durante la entrevista con La Razón.

El Dato: La Gran Posada Mexicana ofrecerá dos horas de espectáculo, con más de 20 canciones. Estará acompañada por un ballet.

La también creadora del proyecto México Inmortal afirma que este cierre de año es un agradecimiento al público que la ha acompañado en un camino de constancia. “El cariño de la gente es lo que ha impulsado mi carrera; sus pantallas, sus mensajes y el apoyo de los medios han sido un motor muy grande”, comparte.

La artista enfatiza que cada función busca transmitir un mensaje de unión familiar y orgullo cultural, apostando por un espectáculo que conecta a generaciones a través de los sonidos y ritos que distinguen a la Navidad mexicana. “Será una fiesta escénica que retoma villancicos tradicionales de entidades como Guerrero, Veracruz, Michoacán y San Luis Potosí”.

La intérprete explica que la intención es recrear las Posadas de antaño: pedir posada, repartir ponche, romper la piñata y dejar que el mariachi marque el tono de una celebración comunitaria. “Vamos a cantar ‘Amarga Navidad’, a jugar con los siete pecados capitales y a poner a todos a pensar qué canción representa cada uno”, adelanta.

La puesta incluirá ballet folclórico caracterizado como pastores, diablo y ángel, además de dos jóvenes coristas —Fernanda Cortés y Erika Mondragón— cuya participación nutre el carácter responsorial del repertorio. “La Navidad mexicana es de diálogo musical; canto una parte y ellas contestan, igual que el público”, explica. El humor también tendrá un espacio con la presencia de Huarachín y Huarachón, quienes aportarán un guiño popular al montaje.

Detalla que la idea del concierto nació de un recuerdo de infancia: una Navidad Mexicana que Óscar Chávez presentaba en distintos foros. Ella participó en aquel montaje cuando tenía diez años. “Ese legado se me quedó en el corazón y quise reconstruir mi versión, con mi energía y mi estilo”, señala. La propuesta evolucionó de dos funciones en el Lunario a esta edición especial en el teatro, donde celebrará su tercer año consecutivo.

De cara a 2026, la cantante adelanta nuevos retos: su octavo volumen de México Inmortal, la continuidad del programa El Cancionero y sus Amigos en Canal 22 y su primer Teatro Metropólitan. “Todo tiene un proceso; el público me ha llevado de la mano y no me deja sola. Ojalá hablemos de teatro lleno”, afirma.

El espectáculo La Gran Posada Mexicana se presentará a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El costo de los boletos va de los 500 pesos a los mil 500.

La Gran Posada Mexicana

Cuándo: 19 de diciembre

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Horario: 20:30 horas

Localidades: de 500 pesos a mil 500 pesos