¿Quién es la chica del video de Jay Alvarrez y el aceite de coco?

El video del aceite de coco de Jay Alvarrez se volvió viral hace tiempo. Hoy algunos usuarios han revivido este material que generó polémica y se preguntan la identidad de la chica que protagoniza el clip junto al modelo hawaiano.

Aunque parece un momento viral más, todo terminó en denuncias y “funas” en redes sociales, pues el creador de contenido fue quien filtró el video sin el consentimiento de la mujer.

La chica que, junto a Jay Alvarrez, protagoniza el llamado “video del aceite de coco” es Sveta Bilyalova, una modelo rusa. Actualmente vive en Los Ángeles y ha trabajado en revistas de moda y trajes de baño.

En redes sociales suele compartir videos de sus rutinas de ejercicio y contenido sobre estilo de vida.

En Instagram su cuenta oficial es @svetabily, donde acumula 5 millones 565 mil 216 seguidores. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, la cuenta se encuentra en modo privado, por lo que para poder acceder a sus fotos y videos deberás enviarle una solicitud de seguimiento.

Sveta Bilyalova acusa a Jay Alvarrez de filtrar el ‘video del aceite de coco’ que protagonizan

La modelo rusa Sveta Bilyalova explicó en el año 2022, a través de su canal oficial de YouTube, que Jay Alvarrez difundió el llamado “video del aceite de coco” y relató el difícil momento que atravesó tras la difusión del clip íntimo.

Señaló que había dado su consentimiento para grabarlo, pero bajo el acuerdo de mantenerlo en privado; aclaró que nunca autorizó su publicación.

Aunque el video se viralizó en el año 2020, ella precisó que fue filmado en 2016. También reveló que recibió mensajes de Jay Alvarrez con exigencias y amenazas de divulgar el contenido si no las cumplía.

Según su testimonio, él se aprovechó de que ella residía en Rusia, y afirmó que, de haber actuado igual con alguna pareja estadounidense, habría enfrentado consecuencias legales de inmediato.

“Esto solo te pasa cuando confías en personas malas. Yo siempre supe que Jay era una mala persona. Lo supe, pero él me decía que quería ser mejor, que él sabía que era un ‘imbécil’, pero quería mejorar.

“Yo intenté ayudarlo porque creí en esa m... Pero cuando terminamos, aprendí demasiado de ese chico, y no les he dicho ni el 10 por ciento de lo que es él porque no es mi objetivo”, señaló en el video Sveta Bilyalova, quien aparece en el clip viral con Jay Alvarrez.