El gran diluvio es una película surcoreana de ciencia ficción dirigida por Kim Byung-woo. Se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Busan el 18 de septiembre de 2025.

Recientemente este filme llegó a Netflix, por lo que millones de usuarios quedaron intrigados con su historia distópica, como es común en las producciones originarias de este país asiático.

La trama gira en torno a una inundación catastrófica que amenaza la supervivencia de la humanidad, donde una investigadora de inteligencia artificial debe proteger a su hijo, un niño, en medio del desastre.

Debido a este tenso desarrollo y a las magistrales interpretaciones de las actrices y actores de El gran diluvio, en La Razón de México te contamos quiénes integran el reparto de la película.

El gran diluvio de Netflix: Reparto de la película

El gran diluvio es una película surcoreana de ciencia ficción dirigida por Kim Byung-woo. Se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Busan el pasado 18 de septiembre de 2025 y llegó a Netflix el viernes 19 de diciembre.

El reparto principal incluye a Kim Da-mi, Park Hae-soo y Kwon Eun-seong. Conoce a quienes materializan esta historia:

Kim Da-mi como An-na , una investigadora de inteligencia artificial.

Park Hae-soo como Hee Jo , quien es miembro de un equipo de seguridad.

Kwon Eun-seong como Ja-in, el niño e hijo de An-na que debe ser protegido de la feroz inundación.

Otros actores que complementan el reparto de la película El gran diluvio son: Kang Bin, Jeon Yu-na, Eun Su, Kim Min-Gwi, Jung Min-joon, Lee Jae-Woong.

¿De qué trata El gran diluvio, disponible en Netflix?

La historia de El gran diluvio se sitúa en un futuro cercano que está marcado por un desastre de dimensiones planetarias. Se trata de una inundación masiva que amenaza con borrar a la humanidad por completo.

Mientras eso sucede, An-na (interpretada por Kim Da-mi) intenta salvar la vida de su hijo Ja-in (a quien da vida Kwon Eun-seong), un niño que se encuentra atrapado en un apartamento inundado, pues rápidamente el edificio fue devorado por el agua del diluvio.

Hee Jo (interpretado por Park Hae-soo), por su parte, busca llevar a la joven a un lugar seguro, sin embargo, el tiempo se agota y podría ser muy tarde.

Tráiler de El gran diluvio:

Si aún no has visto la película El gran diluvio, a continuación, te compartimos el tráiler publicado por Netflix: