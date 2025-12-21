María José Calderón: ¿Quién era y de qué murió La Mayits?

La comunidad digital se encuentra de luto tras la repentina muerte de María José Calderón, mejor conocida en redes sociales como La Mayits.

La joven creadora de contenido e influencer falleció el 18 de diciembre de 2025, a los 23 años, en Medellín, Antioquia. La abrupta pérdida de la también modelo ha llamado la atención de miles de usuarios de Internet alrededor del mundo.

En La Razón te contamos quién era esta mujer y cuál fue la causa de su muerte.

¿Quién era María José Calderón La Mayits?

María José Calderón, mejor conocida en redes sociales como Mayits tenía 23 años y era originaria de Medellín, Colombia.

La joven resaltó en redes sociales por ser una creadora de contenido, modelo, influencer, bailarina y boxeadora amateur. De acuerdo con información de sus redes sociales, era Licenciada en Danzas.

Mayits vs Sara

La primera pelea sería entre dos colombianas. Mayits llegaba al evento con 64.8 kilos y Sara con 61.8 kilos. Tres kilos de diferencia que durante la pelea se notaron mas que nada en los primeros minutos donde Mayits castigó duramente a Sara. pic.twitter.com/K0It0INoH0 — Los Fuertes Fc (@FcFuertes) June 21, 2023

¿De qué murió María José Calderón, conocida como La Mayits?

La joven creadora de contenido María José Calderón, conocida en redes como La Mayits, falleció el 18 de diciembre, a los 23 años. Amigos de la también bailarina confirmaron que murió en un accidente de tránsito ocurrido en Medellín, Antioquia, en Colombia.

Según los reportes de las autoridades de movilidad de dicha localidad, Calderón se desplazaba en su motocicleta cuando fue impactada por un camión de carga. El choque provocó que la influencer recibiera un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte instantánea en el lugar de los hechos.

La noticia se difundió rápidamente en plataformas digitales y medios de comunicación, lo que generó una ola de mensajes de dolor y despedida por parte de seguidores, colegas y figuras del streaming colombiano.

Westcol lamenta la muerte de María José Calderón, conocida como La Mayits

El streamer Westcol fue una de las figuras del mundo digital que confirmaron la noticia de que María José Calderón había muerto. Durante una transmisión en vivo, el colombiano confesó que lamentaba la pérdida y que le resultaba muy difícil hablar de ello.

Sin embargo, conmovido, pidió a todos sus seguidores que cuiden y que valoren sus vidas.

“Hubo una noticia muy fuerte, huevón, y ha sido muy difícil hablar; yo no sé por qué diciembre ha sido tan duro; de verdad, este diciembre ha sido más de lo normal. Lamentablemente murió una persona que fue parte del proceso de nosotros y nuestro crecimiento, estuvo también cuando apenas estaba creciendo el streaming.

“Ha sido muy difícil, tienen que valorar mucho la vida, cuídense mucho. La vida en un abrir y cerrar de ojos se va. Sean muy prudentes con la familia”, expresó sobre la muerte de La Mayits.