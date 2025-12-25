Muere Mohammad Bakri, reconocido y criticado actor y cineasta palestino

Mohammad Bakri, un director y actor palestino que buscó compartir las complejidades de la identidad y cultura palestina a través de una variedad de obras tanto en árabe como en hebreo, ha fallecido, anunció su familia. Tenía 72 años.

Bakri era mejor conocido por Jenin, Jenin, un documental de 2003 que dirigió sobre una operación militar israelí en la ciudad del norte de Cisjordania el año anterior durante la segunda intifada palestina, o levantamiento. La película, que se centra en la gran destrucción y el dolor de sus residentes palestinos, fue prohibida por Israel.

Mohammad Bakri también actuó en la película de 2025 Todo lo que queda de ti, un drama sobre una familia palestina a lo largo de más de 76 años, junto a sus hijos, Adam y Saleh Bakri, quienes también son actores. La película ha sido preseleccionada por los Premios de la Academia para el mejor largometraje internacional.

A lo largo de los años, realizó varias películas que abarcaron el espectro de las experiencias palestinas. También actuó en hebreo, incluso en el teatro nacional de Israel en Tel Aviv, y apareció en varias películas israelíes famosas en los años 1980 y 1990. Estudió en la Universidad de Tel Aviv.

Bakri, quien nació en el norte de Israel y tenía ciudadanía israelí, incursionó tanto en el cine como en el teatro. Su monólogo más conocido de 1986, El Pesoptimista, basado en los escritos del autor palestino Emile Habiby, se centró en las complejidades y emociones de alguien que tiene identidades tanto israelíes como palestinas.

Durante los años 1980, Mohammad Bakri interpretó personajes en películas israelíes convencionales que humanizaban la identidad palestina, incluyendo Más allá de los muros, una película seminal sobre israelíes y palestinos encarcelados, explicó Raya Morag, profesora en la Universidad Hebrea de Jerusalén que se especializa en cine y trauma.

“Rompió estereotipos sobre cómo los israelíes veían a los palestinos, permitiendo que un palestino fuera considerado un héroe en la sociedad israelí”, afirmó.

“Era una persona muy valiente, y fue valiente al mantenerse fiel a sus ideales, eligiendo no ser conformista de ninguna manera, y pagando el precio en ambas sociedades”, expresó Morag.

Bakri enfrentó cierta resistencia dentro de la sociedad palestina por su cooperación con los israelíes. Después de Jenin, Jenin, fue acosado por casi dos décadas de casos judiciales en Israel, donde la película fue vista como desequilibrada e incitadora.

En 2022, la Corte Suprema de Israel mantuvo la prohibición del documental, diciendo que difamaba a los soldados israelíes, y ordenó a Bakri pagar decenas de miles de dólares en daños a un oficial militar israelí por difamación.

Jenin, Jenin fue un punto de inflexión en la carrera de Bakri. En Israel, se convirtió en una figura polarizadora y nunca volvió a trabajar con el cine israelí convencional, dijo Morag. “Fue leal a sí mismo a pesar de todas las presiones internas y externas”, añadió. “Fue una voz firme que no cambió con los años”.

Los medios locales citaron a la familia de Bakri diciendo que murió el miércoles después de sufrir problemas cardíacos y pulmonares. Su primo, Rafic, dijo al sitio de noticias en árabe Al-Jarmaq que Bakri fue un defensor tenaz de los palestinos que utilizó sus obras para expresar apoyo a su pueblo.

“Estoy seguro de que Abu Saleh permanecerá en la memoria del pueblo palestino en todas partes y de todas las personas del mundo libre”, afirmó, usando el apodo de Mohammed Bakri.