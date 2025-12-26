Bad Bunny rompe reglas en el Museo de Antropología

El conejo malo tocando una estela en el Museo de Antropología; posó en una de las salas del inmueble

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, después de los ocho conciertos que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, estuvo de turista y visitó el Museo Nacional de Antropología, donde rompió las reglas del recinto al tocar una pieza, causando controversia en redes sociales.

Fue en sus historias de Instagram en las que el intérprete de “BAILE INoLVIDABLE” compartió imágenes de su recorrido por el Museo Nacional de Antropología. En una de estas fotos aparecía con una de sus manos extendidas tocando una estela en una de las salas del recinto más visitado del país.

El Dato: Expertos señalan que piezas que son réplicas no deben tocarse. Incluso la del Penacho de Moctezuma que resguarda el museo tiene una vitrina.

El conejo malo tocando una estela en el Museo de Antropología. ı Foto: Captura de pantalla

En Instagram algunas personas comentaron: “Ahora sé que el Museo de Antropología deja tocar; con toda confianza lo haré”, “debió tirar menos fotos”, “a él no le gritonearon y acosaron el resto del recorrido los custodios cuando cruzó un milímetro” o “¿si tienes fama puedes evadir las reglas?”.

Otros más minimizaron el hecho argumentando que probablemente se trataría de una réplica, pero les comentaron: “Si son reales o no es irrelevante; lo que es cuestionado es la hipocresía en las medidas de seguridad que sólo se aplican a los nacionales”.

Las críticas las hicieron en la cuenta de Instagram Terror Museos, que escribió: “¿Cómo les va en el Museo Nacional de Antropología cuando se quieren acercar o tocar las piezas? ¿Les dan chance como a Bad Bunny de sacarse una foto en su visita privada?”.

432 mil visitantes recibió el MNA durante el mes de noviembre de este año

En sus historias de Instagram, Bad Bunny también compartió una foto de la Piedra del Sol, el imponente monolito mexica, y una imagen que le tomaron en una de las salas del Museo Nacional de Antropología.

Al final de sus historia, el cantante Bad Bunny escribió: “Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre cómo fueron y son motivación para mí…”.

La Razón consultó con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre los términos en que se dio la visita del reguetonero y los comentarios de la dependencia y de la dirección del museo sobre la foto en la que aparece tocando una pieza. Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

En el recinto dirigido por Antonio Saborit, constantemente se le recuerda a los visitantes que no pueden tocar los objetos del museo.

El cantante posó en una de las salas del inmueble. ı Foto: Captura de pantalla

Ésta no es la primera vez que ocurre un hecho controversial en el Museo Nacional de Antropología. Pepx Romero hizo el performance Mexique, 2022, en el que lo grabaron besando y lamiendo algunas piezas, en “protesta” por las subastas de objetos prehispánicos que se realizan en el extranjero. El clip se transmitió durante el Festival Ceremonia.

Sobre ese hecho de 2022, el INAH reaccionó: “Nunca hubo solicitud y de ninguna manera se dio una autorización. Se están revisando los sistemas de seguridad del museo para determinar cuándo fue realizada la grabación, si hubo contacto directo con las piezas y determinar las acciones a seguir”.

De su recorrido por la Ciudad de México, Bad Bunny también compartió fotos que tomó durante su visita en el Museo Frida Kahlo.

Durante ocho noches, el astro puertorriqueño ofreció conciertos en el Estadio GNP Seguros, tuvo invitados especiales en el escenario alterno La Casita y contó con artistas que cantaron a dueto con él, entre ellos Julieta Venegas y Natanael Cano. Además, fue el lugar donde anunció su reconciliación con el colombiano J Balvin.