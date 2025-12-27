La cantante mexicana Tania Matus denunció públicamente un intento de sustracción de una niña que vendía dulces en calles de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Matus relató que un hombre de la tercera edad intentó llevarse a la menor de edad, situación que ella presenció y decidió intervenir.

La intérprete explicó que, pese a tener compromisos laborales, decidió dar seguimiento al caso para evitar que este tipo de delitos queden impunes. Aseguró que llegará “hasta las últimas consecuencias” en el proceso legal.

La cantante Tania Matus denuncia intento de sustracción de una niña en CDMX

“Este señor intentó llevarse a una niña que vendía dulces en la calle, yo me di cuenta e intervine, ahora voy a hacer una denuncia”, escribió en una historia, donde se aprecian dos policías y un hombre de la tercera edad con chamarra color negro, pantalón de mezclilla y tenis grises.

Poco tiempo después, Tania Matus publicó otra fotografía en la que aparece ella en el interior de una patrulla de la Ciudad de México. A través de un breve mensaje compartió que continuaba en el proceso de denuncia, pese a tener actividades planeadas para hoy.

Del mismo modo, refirió que el intento de robo de la niña fue en la calle, con varias personas viendo la escena, quienes no quisieron intervenir. Añadió que ella decidió llegar hasta las últimas implicaciones para evitar que continúen impunes este tipo de delitos.

“Seguimos aquí gente, por favor, tengamos la valentía de ir hasta las últimas consecuencias, de toda la gente que estaba ahí conmigo y se dieron cuenta, yo fui la única que siguió y que decidió intervenir, todos tenían muchas cosas que hacer y me tuve que venir, dejar mi trabajo y todo lo que tenía que hacer hoy porque si no esto es cada vez grave”, escribió.

Historias de IG de Tania Matus ı Foto: IG @matustania

Tres horas después, Tania Matus compartió que el señor que trató de sustraer a una menor de edad en la calle, a plena luz del día, fue liberado pues el caso no procedió.

“Lo llevamos a muchos juzgados e instancias judiciales, pero en ningún lugar aceptaron el caso como yo solo fui testigo no procedió, fue un día muy largo y triste, la niña era de una comunidad y casi no hablaba español, al papà le dió miedo ir a declarar por que su hija era menor de edad y estaba vendiendo dulces. Y le dijeron que porque tenía a una menor de edad trabajando así que el señor dijo que era su culpa por tener a su hija ahí y se fueron", señaló.

Agregó que el hombre que intentó sustraer a la niña, la amenazó de muerte.

“Así que estuve en una patrulla dando vuelta por todos lados y no pasó nada, lo dejaron libre frente a mi mientras me amenazaba, me decía que me iba a denunciar por difamación.

“El señor me dijo disfruta de tu vida porque me estaré riendo de tu acta de defunción. Cosas que pasan y la vida sigue su curso.

Tania Matus publica una actualización del caso ı Foto: IG matustania

¿Quién es Tania Matus?

Tania Matus es una cantante y compositora mexicana originaria de la Ciudad de México, es reconocida por su estilo que fusiona el bolero, la salsa y los ritmos afrocaribeños.

Inició su formación musical en la escuela DIM y desde pequeña tuvo contacto con géneros tradicionales como la música cubana, lo que marcó su identidad artística.

Ha lanzado sencillos como “Agua de Coco”, “Mango” y “Protagonista”, además de presentarse en escenarios nacionales e internacionales. En agosto se presentó en el Aniversario 88 del Salón Los Ángeles.