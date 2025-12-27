Lizette Farah demanda a Netflix por serie del Caso Paulette, ¿cuánto dinero pidió?

A más de una década de la muerte de la niña Paulette Gebara, uno de los casos más mediáticos en México, su madre, Lizette Farah, decidió emprender acciones legales contra Netflix y la productora Dínamo.

La demanda ya habría sido presentada en tribunales civiles. La mujer estaría acusando a ambas compañías de daño moral y uso indebido de imagen tras el estreno de la serie Historia de un crimen: La búsqueda, que fue lanzada en 2020. Además, se dio a conocer que Farah también habría solicitado una gran cantidad de dinero.

Lizette Farah demanda a Netflix por serie del Caso Paulette

Recientemente se dio a conocer en redes sociales y en varios medios de comunicación que Lizette Farah, madre de la niña Paulette Gebara Farah, quien murió hace 10 años en un caso lleno de polémica, demandó a Netflix.

En 2020, la plataforma lanzó una serie inspirada en el llamado Caso Paulette, que fue titulada Historia de un crimen: La búsqueda. A cinco años del estreno de la producción, Farah sostiene que se utilizó su nombre, imagen e historia sin autorización, lo que le ha generado graves consecuencias en su vida personal, familiar y profesional.

Según la demanda, la serie de Netflix provocó que la mujer fuera objeto de hostigamiento social, rechazo en distintos círculos y que perdiera oportunidades laborales. Además, la madre de Paulette reclama hasta el 40 por ciento de las ganancias obtenidas por la producción, argumentando que se lucró con su tragedia sin consentimiento.

El Caso Paulette ocurrió en 2010 y conmocionó al país entero por las circunstancias en que la niña de cuatro años fue reportada como desaparecida y posteriormente hallada sin vida en su propia habitación. La cobertura de los medios de comunicación y las inconsistencias en la investigación generaron un fuerte debate, por lo que se convirtió en un tema de interés nacional que se mantiene vigente.

Netflix retomó la historia en su serie de 2020, dramatizando los hechos y personajes involucrados, lo que ahora es cuestionado por Lizette Farah como una forma de revictimización.

Por su parte, Netflix no ha emitido un comunicado oficial sobre la demanda de la madre de Paulette, aunque en ocasiones anteriores la empresa ha defendido sus producciones señalando que son obras de ficción basadas en hechos reales.

Se espera que en los próximos meses se brinde mayor información sobre la demanda y la postura del gigante del streaming.