Transforma la intimidad en espectáculo

CAMILA MORENO regresa a la Ciudad de México para mostrar su faceta más honesta y vulnerable. La cantautora chilena presentará La primera luz el próximo 17 de enero en el Teatro Benito Juárez, como parte de una gira que recorrerá CDMX, Puebla, Guadalajara, Querétaro y Mazunte, antes de continuar en Chile.

En entrevista con La Razón, la artista celebró su reencuentro con el público mexicano: “Estoy feliz, voy a México a una gira. Después de tantos años de trabajo, espero que la gente pueda abrazar este disco; es una distancia hermosa la que se genera con el público”.

La primera luz marca un punto de inflexión en su carrera. Se trata de un álbum acústico, íntimo y crudo, producido por Adán Jodorowsky en la Ciudad de México, donde Camila Moreno vuelve a sus raíces sonoras y emocionales. “Sin duda, creo que es el disco más personal que he hecho. Tiene que ver con abrazar la oscuridad y encontrar una luz primera”, confesó.

El concierto tendrá un formato de trío —batería, bajo y cuerdas— con guitarra y piano como ejes narrativos, en un recorrido que mezcla canciones nuevas y temas esenciales de su discografía.

Lejos de las fórmulas comerciales, Camila mantiene una postura clara frente a la industria: “El marketing me aburre mucho. Me interesan más las propuestas artísticas”. Esa convicción atraviesa también el disco, que dialoga con la muerte, la reconstrucción y la posibilidad de un nuevo inicio. “Hay una sombra que se atraviesa y se encuentra una pepita de luz”, dijo.

Con una duración de una hora, el show promete ser una experiencia cercana y emocional, donde la música se convierte en confesión: “Mis padres eran músicos, crecí siendo melómana. Ésta es mi forma más honesta de estar en el escenario”.