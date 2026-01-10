Muere T.K. Carter, actor conocido por ‘The Thing’ y ‘Space Jam’

El legendario actor T.K. Carter, que apareció en la película de terror The Thing y Punky Brewster en televisión, ha fallecido a los 69 años.

Carter fue declarado muerto el viernes por la tarde después de que los agentes respondieran a una llamada sobre un hombre inconsciente en Duarte, California, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La policía no reveló la causa de la muerte ni otros detalles, pero afirmó que no se sospechaba de un crimen.

T.K. Carter había estado actuando durante años antes de lograr un papel revelación como Nauls, el cocinero, en la película de terror de John Carpenter de 1982, The Thing. También tuvo un papel recurrente en la comedia de situación de los años 80 Punky Brewster.

Otros papeles en la gran pantalla incluyen Runaway Train en 1985, Ski Patrol en 1990 y Space Jam en 1996. En televisión, fue parte de series como Punky Brewster (1985–1986), Good Morning, Miss Bliss (1989) y The Corner (2000).

I’m saddened and shocked to hear the passing of actor T.K. (Thomas Kent) Carter! 😭 I knew him best as Punky’s teacher, Mike Fulton, on the hit TV series, “Punky Brewster.” 🥺 💔 He was so funny and a very cool guy; I really enjoyed his performances on that show. #RIPTKCarter 💐 pic.twitter.com/kOuAfjq90C — Sabrina, the Teenage Witch 🧙‍♀️🔔📖🕯️ (@brinatello) January 10, 2026

El actor T.K. Carter nació el 18 de diciembre de 1956 en Nueva York, Estados Unidos, pero creció en el Valle de San Gabriel en California. Estaba casado con Janet y tuvo, al menos, un hijo llamado Thomas Scott Carter.

Aunque mantuvo una carrera pública en cine y televisión, el famoso fue discreto respecto a su vida privada, por lo que la información sobre su familia es limitada.

Además de actuar, T.K. Carter trabajó como comediante de stand-up y llegó a abrir espectáculos para artistas como James Brown y Luther Vandross.