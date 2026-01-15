Grandes Voces del Jazz rinde homenaje a Aretha Franklin

La Ciudad de México abre un nuevo espacio musical para rendir homenaje a quienes moldearon la historia del jazz y sus géneros hermanos. Bajo el título Jazz en Chapultepec: Grandes Voces del Jazz, el proyecto impulsado por Not a Bot —la misma casa productora detrás del festival MJazz y operadora del club Parker & Lenox— se prepara para celebrar los legados vocales que dejaron huella en el siglo XX.

“La primera escala del año estará dedicada nada menos que a Aretha Franklin, figura monumental que trascendió el jazz, el soul y el rhythm & blues para convertirse en símbolo de poder vocal y cultural. El tributo se realizará los días 16 y 17 de enero, con funciones a las 19:00 y 21:30 horas en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, en la primera sección del Bosque de Chapultepec”, resalta Jordi Funtanet, promotor de MJazz, en entrevista con La Razón.

La serie, sin embargo, no inicia de cero: en octubre pasado arrancó con un homenaje a Nina Simone que agotó localidades durante dos noches. El resultado comprobó la existencia de “un público amplio y ávido de experiencias musicales profundas”, como señala el promotor, lo que dio pie a expandir el formato a lo largo de todo 2026.

Funtanet comenta sobre la experiencia que podrá vivir el público en el espectáculo: “Para el tributo a Aretha, la producción apuesta por una aproximación íntima que permita a la audiencia conectarse emocionalmente con su catálogo. Jeary, Priscilla Castro y Karina Esparza serán las encargadas de revisitar la obra de la llamada “Reina del Soul” en un formato que se posiciona lejos de la imitación y más cerca de la reinterpretación respetuosa”, expresa.

El contexto no es menor: Jazz en Chapultepec se ubica en un territorio simbólico para la ciudad. Naturaleza, memoria histórica y vida cultural convergen en un espacio público que, según palabras de Funtanet, “permite reconectar a la gente con la música desde un lugar accesible, abierto y significativo”. La apuesta no sólo habla de programación musical, sino del uso del espacio urbano como plataforma cultural.

La productora Not a Bot —también responsable de traer a México el proyecto Jazz is Dead— lleva años trabajando en ampliar la base de públicos interesados en la música de tradición, tendiendo puentes entre generaciones y sosteniendo una agenda que rehúye del espectáculo masivo para privilegiar la escucha.

Grandes Voces del Jazz, explica el promotor, “Busca consolidarse como iniciativa independiente para construir públicos y preservar la memoria musical, a partir de la experiencia en vivo. Se trata de generar condiciones para que la gente no sólo escuche jazz, sino que lo viva. La ciudad está lista para propuestas que le hablen con profundidad; lo vimos con Nina y lo veremos con Aretha. Hay nombres que marcaron el rumbo del jazz y merece la pena revisitarlos desde México”, concluye.

Jazz en Chapultepec: Grandes Voces del Jazz

Dónde: Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, en la primera sección del Bosque de Chapultepec

Cuándo: 16 y 17 de enero

Horario: Funciones a las 19 h. y 21:30 h.

Costo: $490 el boleto, estarán disponibles vía Passline.