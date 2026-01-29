¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 30 de enero al 1 de febrero?

Se va enero: nos deja una sensación de tristeza secundada por acontecimientos aciagos devenidos en su transcurrir (Venezuela, Irán, Cuba...), amén de algunos sucesos nacionales que nos duelen (descarrilamiento del Tren Interoceánico, violencia en Culiacán...).

En la Ciudad de México, prácticamente están abiertos todos los recintos culturales (museos, teatros, salas de concierto, circuitos de cines clubes, cinematecas, foros al aire libre...). Presentamos una lista de eventos, algunos de entrada gratuita, para disfrutar con la familia y amigos en diferentes recintos de la capital en este colofón semanal.

Eventos Culturales de fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero del 2026

1. Domingo de Puente en Mama Rumba. Baile

Primer Domingo de Puente del año 2026, Mama Rumba invita a celebrarlo con un bailongo familiar. Noche especial con clase de baile dictada por dos figuras trascendentes de la danza afrocubana: Alex Vázquez y José Luis Navarro. Orquesta en vivo: sonido de la Charanga One secundado por la música grabada de El Chino DJ.

Oferta de los mejores Mojitos de México de manos de cantineros experimentados. Ambiente legendario animado por los compases de la mejor música bailable de Cuba: mambo, son, guaracha, guaguancó y timba: ¡mucha timba! durante una noche interminable.

Dónde: Mama Rumba. Querétaro 230. Esquina con Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: Domingo, 1 de febrero, 2026

Horario: a partir de la 21:00 hora

Boleto: 120 pesos

Domingo de Puente en Mama Rumba. Baile ı Foto: Especial

2. La Voz del Canario. Poesía y música

Recital poético-musical que forma parte del Movimiento Cultural Internacional ERGO bajo el lema: El arte puede cambiar el mundo. Coordinadoras: poetas Araceli Amador y Ruth García. Programa en que 10 autores leen una selección de sus textos líricos (véase el cartel adjunto donde aparecen los nombres de los poetas participantes) y la cantante Susana López ameniza la velada con la interpretación de baladas, rancheras, boleros, trova latinoamericana y canciones hispanas.

Presentación del poemario La niña de Palestina, de Himber Ocampo con los comentarios de Alejandro Zenteno Chávez. Encuentro íntimo de amantes de la poesía y la canción.

Dónde: Deleítante Café. Medellín 247. Roma Sur. CDMX

Cuándo: sábado 31 de enero, 2026 / Horario: 15:00 horas (3:00 pm) / Entrada Libre

La Voz del Canario. Poesía y música ı Foto: Especial

3. Club Patio Oval. Actividad para las infancias

El programa infantil Club Patio Oval, desarrollado por el área de Aprendizaje y Mediación del Museo Nacional de San Carlos (MNSC), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), inicia sus actividades este 2026 con el taller Modelar el movimiento, dedicado a la escultura como lenguaje artístico y centrado en la exploración del cuerpo, el gesto y el movimiento.

La cita es el viernes 30 de enero, de 10 a 14 horas, y podrán participar niñas y niños de 6 a 12 años de edad. La entrada es gratuita.

Club Patio Oval es un programa permanente del MNSC dirigido a las infancias, quienes se reúnen en este recinto el último viernes de cada mes para realizar actividades de expresión plástica, didáctica de las artes, juegos y experiencias estéticas a partir de las exposiciones del museo. Su objetivo es explorar la creatividad y motivar la reflexión por medio de la colección de arte occidental, que permite acercarse a diferentes momentos de la historia universal y del arte.

En esta primera edición del año, a partir de la observación de esculturas del acervo del recinto, las y los pequeños realizarán ejercicios de dibujo gestual y modelado en arcilla con el fin de experimentar el volumen, el relieve y la forma.

Posteriormente, crearán un friso individual en relieve, donde trasladarán sus exploraciones volumétricas y, mediante la experimentación con distintos materiales, descubrirán cómo estos pueden transformarse para representar cuerpos, gestos, desplazamiento y movimiento. El taller se complementa con un recorrido por las esculturas del museo y propone una experiencia estética, corporal y sensorial que fomenta la comprensión del lenguaje escultórico.

Dónde: Museo Nacional San Carlos. Avenida México-Tenochtitlan 50. Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México.

Cuándo: viernes 30 de enero, de 10 a 14 horas.

La entrada es gratuita

Club Patio Oval. Actividad para las infancias ı Foto: Especial

4. Viernes de Ciencia

Desde linograbados corporales hasta grabados con placa de gelatina, con los cuales el público podrá realizar estampas y collages de plantas, fósiles o formas geométricas, el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), llevará su Taller de Gráfica Móvil al Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, en el contexto del programa Viernes de Ciencia.

Estas actividades forman parte de las colaboraciones institucionales que promueve el museo para dar a conocer y generar interés en el arte gráfico, así como para crear experiencias que faciliten la apropiación de los saberes que difunde Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en entrevista Alma Laura Amaya Pérez, encargada de Servicios Educativos del MUNAE: “La gráfica llama mucho la atención. Tenemos actividades que gustan mucho, como los tatuajes o linograbados corporales. Uno pensaría que el arte en general, y en particular la gráfica, no tienen mucho que ver con la ciencia, pero mantienen vasos comunicantes y es emocionante participar en actividades que relacionan estos dos ámbitos”.

La actividad se llevará a cabo este viernes 30 de enero, en el Lobby de Universum de la UNAM de 11 a 14 horas.

Entrada gratuita.

Viernes de Ciencia ı Foto: Especial

5. Besos Robados. Concierto

La primera contralto del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes, Ana Caridad Acosta, y el pianista concertista de Bellas Artes, Santiago Piñeirúa, unirán su talento y cualidades artísticas para ofrecer el concierto Besos robados, que rinde tributo a la canción española y mexicana a través de una serie de obras de gran belleza y corte romántico, que forman parte del legado musical y se han establecido en el gusto del público.

El evento, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), se llevará a cabo el viernes 30 de enero, a las 19 horas, en Xico, Antigua Sede del Senado. El concierto podrá disfrutarse nuevamente el 6 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El programa iniciará con un homenaje a Manuel de Falla, en el marco del 150 aniversario de su natalicio, con las Siete canciones populares españolas: El paño moruno, Seguidilla, asturiana, Jota, Nana, Canción y Polo. Posteriormente se interpretarán las piezas Te quiero dijiste, Volveré, Alma mía, Así, Despedida y Júrame, de María Grever (México, 1885–Estados Unidos, 1951), en el 75 aniversario de su fallecimiento, así como Besos robados, obra de Jorge del Moral Ugarte, dedicada al barítono Francisco de P. Yáñez.

Dónde: Antigua Sede del Senado de la República. Xicoténcatl 9, Centro Histórico, Ciudad de México. Entrada libre.

Besos Robados. Concierto ı Foto: Especial

6. Shamhat, las magníficas. Presentación Editorial

La Casa Marie José y Octavio Paz inicia su programación cultural de 2026 con la presentación editorial de la antología Shamhat, las magníficas (Los libros del perro Editorial, 2025); en la que a través de la visión de la poeta y ensayista Roxana Elvridge-Thomas se examina la vida y la obra de autoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Dolores Castro, Eunice Odio, Thelma Nava, Guadalupe Amor y Elena Poniatowska, de quienes también se reconoce su importancia histórica y cultural en la literatura nacional.

En el recinto –que resguarda parte del legado de la artista visual Marie José Tramini y del escritor Octavio Paz– la poeta, traductora, periodista mexicana y editora del libro, Zel Cabrera, comentará junto con la autora detalles acerca del proceso creativo y el objetivo del volumen.

La directora de la casa-museo, Leticia Luna, moderará la actividad. De acuerdo con Roxana Elvridge-Thomas, Shamhat, las magníficas es un libro cuyo título se inspira en el personaje del mismo nombre que aparece en la Epopeya de Gilgamesh. En el ejemplar, a través del rigor académico y de investigación, la escritora rinde homenaje y visibiliza a autoras que abrieron camino dentro de las letras nacionales.

“Shamhat, las magníficas es una serie de ensayos que reflexionan en torno a distintas escritoras, que son nuestras antecesoras en cuanto a la escritura como mujeres en México”, destaca la autora.

La presentación editorial de la antología poética Shamhat, las magníficas (Los libros del perro Editorial, 2025), de la escritora mexicana Roxana Elvridge-Thomas, se llevará a cabo el sábado 31 de enero de 2026, a las 12 horas en la Casa Marie José y Octavio Paz (Felipe Carillo Puerto 445, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México). La entrada es gratuita.

Shamhat, las magníficas. Presentación Editorial ı Foto: Especial

7. Ciclo de Cine Cubano. Cineteca Nacional

El cine cubano tendrá un espacio central en la programación de la Cineteca Nacional de México, a partir del 30 de enero de 2026, con un ciclo que revisa algunas de las obras más influyentes de su historia. La muestra propone un recorrido fundamental de la cinematografía de la isla, reconocida por su peso histórico y su aportación estética a la escena latinoamericana.

En entrevista, el director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional, Nelson Carro Rodríguez, explica que es una muestra histórica integrada por diez programas que reúnen títulos clásicos del cine cubano. La selección fue propuesta por la Embajada de Cuba en México y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), y curada por la Cinemateca de Cuba.

La retrospectiva se exhibirá en la sede Xoco, del 30 de enero al 8 de febrero de 2026, con una función diaria. La programación iniciará el viernes 30 de enero con Memorias del subdesarrollo; continuará el sábado 31 de enero con Lucía; el domingo, 1 de febrero se proyectarán Soy Cuba y el largometraje animado Vampiros en La Habana.

El martes 3 de febrero se exhibirá De cierta manera; el miércoles 4, La última cena; el jueves 5, Retrato de Teresa, y el viernes 6, Se permuta. El sábado 7 de febrero se presentará un programa de cortometrajes documentales que incluye ¡Now!, Ociel del Toa, Coffea arábiga, Y tenemos sabor y El arte del tabaco. El ciclo concluirá el domingo 8 de febrero con una nueva proyección de Vampiros en La Habana y Fresa y chocolate.

Dónde: Cineteca Nacional. Sede Xoco.

Ciclo de Cine Cubano. Cineteca Nacional ı Foto: Especial

8. Música UNAM

La Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata ofrecen conciertos de temporada dentro del Festival Internacional de Piano, cuyas presentaciones continúan con gran éxito. Por otro lado, el viernes 30 de enero tendrá lugar la primera clase magistral abierta al público a cargo de Suzana Bartal.

La OFUNAM bajo la batuta de Scott Yoo interpretará el Concierto para piano núm. 3 de Bartók, con la pianista franco-húngara Suzana Bartal como solista. También se escuchará Petrushka de Stravinski y la Obertura Leonora núm. 3 de Beethoven. Sala Nezahualcóyotl: sábado 31 de enero, 8:00 pm y domingo 1 de febrero, 12:00 horas.

La OJUEM ofrece el Concierto para piano y orquesta de Carlos Chávez con José Areán, su director titular, y el mexicano Gonzalo Gutiérrez al piano. El programa incluye Blumine de Mahler y la Sinfonía en re menor de Franck. Sala Nezahualcóyotl: domingo 1 de febrero, 6:00 pm.

Música UNAM ı Foto: Especial

9. Concierto de Carlos Ann

Carlos Ann vuelve a México con una gira que, más que un recorrido por ciudades se anuncia como un tránsito emocional, sonoro y espiritual. El músico catalán, una figura esencial del rock español de vanguardia, traerá al país El Tigre del Congrés en la noche ígnea, un proyecto que enlaza pasado y presente para revelar nuevas formas de intensidad, memoria y creación.

El punto de partida será el 30 de enero de 2026 en el Centro Cultural Roberto Cantoral, una fecha marcada como el retorno ceremonial de un artista que tiene una relación profunda con México y cuya obra dialoga, desde hace años, con la sensibilidad musical latinoamericana. En este concierto presentará su trabajo más reciente y revivirá El Tigre del Congrés, álbum grabado originalmente en 2010 en los estudios Musart, donde exploró una estética artesanal, analógica y cargada de raíz.

Concierto de Carlos Ann ı Foto: Especial

10. Concierto Sinfónico Coral. Ópera de Bellas Artes

La Compañía Nacional de Ópera (CNO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, iniciará su temporada 2026 con un concierto sinfónico-coral a cargo de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, que incluirá obras emblemáticas de Benjamin Britten y Ludwig van Beethoven.

Bajo la dirección concertadora de Ludwig Carrasco y la dirección huésped del coro de Luis Manuel Sánchez, este concierto contará con la participación del pianista Abdiel Vázquez y los cantantes solistas Jennifer Velasco, Guadalupe López y Diana Mata, sopranos; Édgar Villalva, tenor; Amed Liévanos, barítono; y Arturo López Castillo, bajo.

El programa incluirá los Cuatro interludios marinos y la Passacaglia de la ópera Peter Grimes de Britten, así como la Obertura Leonore núm. 3 y la Fantasía coral en do menor, Op. 80 de Beethoven. Este repertorio propone una reflexión sobre la relación entre el individuo y la colectividad, así como sobre los ideales de libertad y fraternidad.

La Fantasía coral en do menor, Op. 80, de Beethoven, se estrenó el 22 de diciembre de 1808 en el Theater an der Wien de Viena. Escrita en un solo movimiento, combina piano solista, orquesta, coro mixto y solistas vocales. Inicia con una introducción improvisatoría del piano, continúa con variaciones orquestales y culmina en una sección coral que celebra la unión del arte, el amor y la fraternidad humana.

Donde: El domingo 1 de febrero a las 17 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Concierto Sinfónico Coral. Ópera de Bellas Artes ı Foto: Especial

11. ¿Qué hacer con las utopías? Presentación Editorial

El ensayista y poeta Armando González Torres presenta su nuevo libro Jardines en el cielo. ¿Qué hacer con las utopías?, en la Casa Marie José y Octavio Paz.

Jardines en el cielo. ¿Qué hacer con las utopías?, del poeta y ensayista Armando González Torres, es un viaje por las utopías que el ser humano ha ideado para crear un mundo mejor. Desde la invención de este género literario por parte de Tomás Moro, hasta las catástrofes distópicas del siglo XX, sin olvidar a sus precursores renacentistas, observamos las utopías como uno de los sueños humanos más heroicos y audaces.

El título, publicado por el sello Ariel, se presenta este sábado 31 de enero, a las 13 horas, en la Casa Marie José y Octavio Paz, ubicada en un edificio del siglo 17 conocido como La Perulera (Felipe Carrillo Puerto 445), en Tacuba. Acompañan al autor la poeta Joana Medellín y el editor Gerardo Villadelangel. Modera Leticia Luna, directora de la Casa Marie José y Octavio Paz.