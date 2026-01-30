Jaime Maussan: Estamos ante un objeto que va a pasar a la historia

Desde el escenario del Auditorio Nacional Jaime Maussan presentó lo que considera uno de los momentos más trascendentes de su trayectoria como periodista e investigador: la exhibición pública de La Esfera de Buga, un artefacto metálico de origen desconocido con una antigüedad comprobada de más de 12 mil 560 años, que será mostrado en vivo el próximo 15 de marzo a las 17:30 horas.

El comunicador subrayó que no se trata únicamente de una pieza en exhibición, sino de un objeto que podría modificar la comprensión actual sobre el pasado tecnológico de la humanidad. “Estamos ante un misterio que sigue siendo desconocido, pero es algo que va a pasar a la historia”, afirmó Maussan en entrevista con La Razón, al destacar que se trata del artefacto tecnológico más antiguo jamás encontrado en la Tierra que se encuentra, por primera vez, en manos de la población civil.

El Dato: Análisis realizados en la UNAM identificaron presencia de 52 fibras ópticas microscópicas, sugiriendo altos sensores.

La Esfera de Buga fue registrada en video mientras descendía del cielo en el Valle del Cauca, Colombia. Desde entonces, ha sido analizada por equipos internacionales, incluidos especialistas que han colaborado con la NASA. De acuerdo con Maussan, los estudios permitieron extraer muestras de resina y metal desde pequeños orificios en su estructura, lo que confirmó su antigüedad milenaria y la presencia de materiales que aún no han podido ser identificados.

“Sabemos que tiene tecnología que no es de la Tierra: fibras ópticas que recorren todo su interior, una bobina capaz de generar campos electromagnéticos y un sistema de antenas que permite recibir y enviar comunicación”, explicó. Incluso, adelantó que durante el evento se intentará una demostración en vivo para emitir una señal frente al público y analizar la posibilidad de obtener una respuesta.

El periodista adelanta que una de las revelaciones más impactantes es la existencia de un mensaje interno que parecería haber sido dirigido específicamente a nuestra civilización. “Es un mensaje de hace más de 12 mil años que parecería haber sido escrito para nosotros”, señaló, y confirmó que una especialista internacional será la encargada de descifrarlo y presentarlo por primera vez esa noche.

El investigador también destacó que la tecnología interna de la esfera, tal vez sea la puerta a una nueva era energética. “Podría ayudarnos a desarrollar nuevas tecnologías, un nuevo tipo de energía que evitaría seguir utilizando combustibles fósiles y reduciría el dióxido de carbono”, afirmó, al explicar que la bobina interna es capaz de girar a más de 900 revoluciones por minuto, reduciendo la masa del objeto y permitiendo su levitación.

El encuentro contará con la presencia de figuras internacionales como Steven Greer, así como ingenieros y científicos que han participado directamente en la investigación. Además, se utilizarán recursos visuales de alta tecnología.