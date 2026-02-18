El beso de Dino Gordillo a una menor que causa polémica en redes

Así fue el beso de Dino Gordillo a una menor que causa polémica

El caso del comediante Dino Gordillo está causando polémica en redes sociales, pues se le acusa de haber besado a una menor de edad en la boca en el escenario tras recibir un premio.

Todo sucedió el pasado 14 de febrero en la Fiesta de la Naranja, que se realiza en una localidad de Chile, el comediante se presentó en dicho evento de entretenimiento.

A Dino Gordillo se le entrenó un premio en el escenario que se trata de una naranja de plata que otorga el festiva, por lo que el galardón lo entregó una niña y fue ahí cuando se suscitó la polémica.

Así fue el polémico beso de Dino Gordillo

El Concejal César Vallejo estuvo presente cuando sucedió el incidente, por lo que relató qué fue lo que pasó. De acuerdo con su testimonio, la niña fue a entregarle el premio al humorista.

Una vez que le entrega el galardón Dino Gordillo le pide a la menor que le de un. beso en la mejilla, a lo que la menor accede y se acerca a él para darle el beso en el cachete, sin embargo, César Vallejo dijo que el comediante volteó la cara que darle el beso a la niña en la boca. Asimismo dijo que la menor estaba en shock por lo sucedido.

El concejal contó que luego que el comediante hizo esto, la niña se apartó rápidamente y se limpió el beso con la mano. Dijo que preguntó con las personas que estaban viendo el momento para confirmar si le había dado un beso en la boca y las personas asintieron.

El concejal informó que sí existe una grabación del momento en que sucedió el beso, pero que la municipalidad decidió retirar el video de las redes sociales para proteger a la niña de los ataques en redes.

Asimismo, César Vallejo informó que los papás de la niña si quieren interponer una denuncia pero no saben cómo hacerlo porque son inmigrantes de Haití.

Sin embargo, el organismo encargado de los niños comentó que iba a tomar cartas en el asunto, pues se ha generado polémica por la edad de la niña y su aspecto físico, pero las autoridades dicen que depende de la edad el delito se clasificaría como violación o como estupro.

Dino Gordillo rompe el silencio sobre beso con menor

El humorista Dino Gordillo emitió un comunicado en sus redes sociales y negó que él haya tenido una conducta inapropiada con la menor.

“La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna“, aseguró en el comunicado.

Dijo que era “irresponsable” que “se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos disponibles“.

Asimismo, el comediante se dijo estar en la disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer los hecho.