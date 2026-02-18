Siete veces adiós perfila salto al cine

A cuatro años de su estreno, la obra Siete veces adiós se convirtió en una de las favoritas del público amante del teatro musical en México. La puesta original de Alan Estrada llegó a las mil representaciones, una cifra que pocas producciones nacionales presumen en su placa conmemorativa. Parte del festejo será insertar nuevo elenco y una película en puerta. “Nunca había estado en un proyecto con mil funciones; es algo que se dice fácil, pero implica años de trabajo”, comparte el creador y director a La Razón.

La obra de teatro musical, que retrata el ciclo emocional de una relación amorosa a través de siete rupturas, ha encontrado eco en el público gracias a su narrativa íntima y a una partitura que conecta con distintas generaciones.

EL DATO: EL LIBRETO y la música tardaron tres años y medio en desarrollarse. Hubo talleres con público para obtener retroalimentación.

Desde su estreno en el Teatro Ramiro Jiménez, la producción apostó por un formato poco convencional: dos versiones en cartelera que alternan elencos. La versión “Él y Ella” ha contado con figuras como Fernanda Castillo, quien participó en etapas anteriores y mantiene, según Estrada, “las puertas están abiertas cuando quiera regresar”. En la variante “Él y Él”, actualmente en funciones, destacan figuras como Aldo Guerra y Jerry Velázquez, aportando nuevos matices a la historia.

El director adelantó que próximamente anunciarán un elenco especial por aniversario: “Vamos a renovar el reparto para esta nueva etapa. Nos emociona porque es parte de mantener viva la historia”.

El éxito ha abierto puertas fuera del país. Aunque han sostenido conversaciones para llevar la producción a Estados Unidos, el equipo busca garantizar la misma calidad técnica y artística antes de cruzar fronteras. “Nos encantaría viajar con la obra tal cual está concebida. No sólo a la Unión Americana, sino también a otros territorios. Es un sueño”, afirma.

En paralelo, el proyecto más ambicioso ya está en marcha: la adaptación cinematográfica. Alan Estrada confirma que llevan tiempo trabajando en el guion y en el desarrollo creativo. “Va paso por paso. Primero consolidar lo que tenemos en teatro y luego dar el salto. Ya estamos puliendo el guion para cine”, explica. Sobre posibles protagonistas, prefiere no adelantar nombres, aunque reconoce que sería natural considerar a quienes han formado parte del montaje.

Además, el creador escribe dos nuevos musicales y prepara un anuncio para mayo. Sin embargo, subraya que Siete veces adiós sigue siendo prioridad. “Cuatro años después, seguimos llenando. Eso habla de la conexión con la audiencia. Mientras la gente quiera volver a vivir esta historia, aquí estaremos”.

Por su parte, la actriz Michelle Rodríguez expresó de forma muy personal lo que siente al subir al escenario cada función de Siete Veces Adiós: “Buscamos sentirnos vivos… sólo me queda decirles: ‘¡Gracias por hacerme parte de esta historia y permitirnos compartir cada noche este viaje de amor, dolor y esperanza durante tantas funciones!’”.

Con esa frase dirigida al público y al equipo, Rodríguez destacó que lo más importante de la obra es la conexión humana que logra con quienes la ven, y que cada función es una oportunidad para recordar que, aún en el adiós, el amor late con fuerza.

En tanto, Armando Hernández, quien interpreta a “Él” junto a Michelle en la puesta, habló sobre lo diferente y significativo que ha sido para él protagonizar este montaje tras años en otros géneros: “Siete veces adiós está confiando en nosotros, nos dio esta oportunidad, de la cual estoy muy agradecido, y me siento muy afortunado. Hay toques de comedia, pero es totalmente diferente a lo que hemos hecho y a lo que el público, a lo mejor, está acostumbrado a vernos”, comentó el actor al referirse a cómo este proyecto ha sido una forma de explorar nuevos territorios artísticos.

SIETE VECES ADIÓS

DÓNDE: Teatro Ramiro Jiménez, CDMX

CUÁNDO: Jueves a Domingo

HORARIOS: 5 h, 8:30 h y 9h, depende el día

Precios: 600 a 1,300 pesos

NUESTRA intención no es que el público llore, queremos que sientan... el arte del teatro está hecho para sentir. Debemos apostar más por hacer teatro original y no exportarlo” ALAN ESTRADA Creador y director



Con mil representaciones en su haber, doble versión en escena y una película en desarrollo, la obra confirma que el amor —y sus despedidas— puede resonar infinitamente cuando se cuenta con honestidad.

