Ambulante: el documental confabula frente a la política

En un entorno marcado por discursos polarizantes y decisiones de poder que intentan marcar la agenda cultural, Ambulante Gira de Documentales apuesta por el cine como territorio de resistencia. Su edición 21 no sólo celebra la diversidad formal: programar películas en 28 idiomas —ocho de ellos lenguas indígenas— es una postura sobre quiénes ocupan el centro de la conversación.

Para Itzel Martínez, directora general, el desafío ha sido sostener la identidad del proyecto en medio de cambios internos y presiones externas. “Toda transformación surge desde lo más íntimo. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera”, afirmó en entrevista con La Razón. Frente a lo que describe como “mareos de tendencias”, advirtió: “No podemos ser un barco suelto en altamar. Tenemos que ser un faro”.

El Dato: El español José Luis Guerín, además de estrenar el documental Historias del buen valle, impartirá el taller Espacios cinematográficos en resistencia.

Su postura fue clara. “No importa quién esté en la silla presidencial o si llega la Inteligencia Artificial. Nada de eso nos define ni nos tumba. Nos sostenemos desde nuestras causas”, enfatizó. La curaduría, añadió, no responde a premios ni a métricas de mercado, sino a un eje conceptual que articule sentido en medio de la sobreoferta audiovisual.

Mientras festivales como la Berlinale prefieren mantenerse al margen de la política, para el cineasta Juan Carlos Rulfo, que por primera vez se presenta en Ambulante con su cinta Binnizá, “El arte en sus diferentes expresiones, al final es un acto político donde cada quien puede decir y argumentar su propia historia, no la de los que están arriba”, comentó ayer en conferencia.

Del 5 de marzo al 21 de mayo, la gira recorrerá Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Morelos y Baja California. El arranque en la capital contempla más de 100 proyecciones en 10 días. La inauguración será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con el estreno nacional de Historias del buen valle, del español José Luis Guerín, una mirada a la resistencia vecinal frente a los conflictos urbanos.

46 actividades especiales habrá en esta edición

Bajo el concepto “Confabular”, la programación que se presentó ayer en la Ciudad de México reúne más de 110 títulos provenientes de 35 países, con estrenos como Más que una casa, de Amaia Aldamiz-Echevarría; Voces del bosque, de Teresa Camou Guerrero y Arturo López Pío, y el estreno internacional de Los náufragos, de Diego Gutiérrez. En la sección Pulsos también destacan Llamarse Olimpia y Boca Vieja, que dialogan con problemáticas contemporáneas desde lo íntimo.

La sección Resistencias coloca al centro la defensa de derechos y territorio con títulos como Los que dicen ¡no! y Alma del desierto, mientras que Retrovisor recupera archivos amazónicos en proyectos como Río Abierto. En Sonidero, el documental musical It’s All Gonna Break tendrá una función especial acompañada por Broken Social Scene y el cortometraje El futuro era de ayer conectará cine y escena alternativa.

La agenda incluye talleres, clases magistrales y múltiples actividades.