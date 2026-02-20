Las últimas palabras que Eric Dane dejó a su familia en documental de Netflix: ‘Vivan en el presente’ |VIDEO

Este jueves 19 de febrero se dio a conocer la muerte de Eric Dane, famoso por su papel de ‘Mc Steamy’ en la popular serie americana Grey’s Anatomy. El histrión enfrentaba una dura enfermedad en contra de la esclerosis lateral amiotrófica, te lo llevó a perder la capacidad de movimiento a través del tiempo.

Después de que la noticia de su muerte genera la luto a nivel internacional entre sus fans, en redes sociales ha comenzado a viralizarse un video que mostraría las últimas palabras que Eric Dane dedicó a sus seres queridos. Asesoría es momento generó fuertes reacciones en redes sociales.

El actor Eric Dane. ı Foto: X @PopCrave

El mensaje de despedida de Eric Dane

La plataforma de Netflix recogió el que se ha convertido en el último mensaje del actor americano antes de su muerte, que forma parte de un documental que publica entrevistas de famosos una vez ellos han fallecido.

“Lo intento. Tropiezo, pero lo intento”, comenzó en el video donde aparece frente a un fondo color negro y con una expresión seria. “Dentro de todos nos la pasamos bien, ¿No?“, destacó sobre su vida.

Para sus hijos, declaró: “recuerdo todas las veces que estuvimos en la playa, ustedes dos con su mamá y yo en Malibú, Santa Mónica....” rememoro antes de negar con la cabeza y mostrar una expresión más emocional.

“Las veo jugar en el océano por horas, mis bebés de agua. Esos días, chiste incluido, en el cielo”, comentó. Después de ello, reveló qué aprendió a partir de su enfermedad.

“Primero que nada, vivan ahora, en el presente”, comenzó. “Es difícil, pero aprendí a hacerlo”, dijo antes de recordar cómo en ciertos momentos su cabeza estuvo llena de arrepentimientos y dudas, con pensamientos de q

“Espero haberles demostrado que pueden afrontar cualquier cosa, que pueden afrontar el fin de sus días, que pueden afrontar el infierno con dignidad. Luchen, chicas, y mantengan la frente en alto. Billie y Georgia, son mi corazón, son mi todo. Buenas noches. Las quiero”, finalizó.

El fallecimiento de Eric Dane ha conmovido no solo a la industria de Hollywood, sino también a miles de fans que lo recuerdan por su gran trabajo en producción de televisivas.