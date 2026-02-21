Esta mañana, tras la noticia del fallecimiento de Willie Colón, muchos han vuelto a recordar las canciones que marcaron su carrera junto a Rubén Blades. Entre ellas, destaca “Pedro Navaja”, un relato urbano que se convirtió en clásico de la salsa y que ahora es parte de la cultura popular latinoamericana.

La pieza fue lanzada en 1978 como parte del álbum Siembra. A casi 50 años de su estreno, es considerada una de las más emblemáticas del dúo y un retrato de la vida en los barrios de Nueva York. Conoce la historia que hay detrás de este icónico tema.

Esta es la historia de Pedro Navaja de Willie Colón y Rubén Blades

“Pedro Navaja” narra la vida de un personaje ficticio, un delincuente callejero que deambula por las calles con su navaja en mano. La canción describe cómo Pedro mata a Josefina, una prostituta que se independizó de él. Todo termina en tragedia, pues ambos mueren.

Luego de que Pedro atacara con la navaja a la mujer, él recibe un disparo del revólver que tenía Josefina.

Rubén Blades, autor de la letra, se inspiró en la canción “Mack the Knife” de Kurt Weill y Bertolt Brecht de 1928, pero adaptó la idea a la realidad de los barrios latinos en Nueva York. Con el trombón de Willie Colón y la narrativa de Blades, el tema se convirtió en un himno.

“Mack the Knife” toma como referencia la vida de un asesino desalmado llamado MacHeath, que lidera una banda de delincuentes y también se ha robado el corazón de Poll Sophie.

Además de su éxito musical, “Pedro Navaja” inspiró una película mexicana en 1984 protagonizada por Andrés García.

Puedes oír “Pedro Navaja” de Rubén Blades y Willie Colón en el siguiente video, que fue grabado en Caracas, Venezuela, en julio de 1998.

Rubén Bladés lamenta la muerte de Willie Colón

El cantante panameño Rubén Blades, quien trabajó junto a Willie Colón durante varios años, escribió con pesar en X, antes Twitter: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”.

Además, el artista de 77 años envió sus condolencias a la familia de El Malo del Bronx: “A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame".

Willie Colón ı Foto: FB Willie Colón

Rubén Blades y Willie Colón crearon álbumes icónicos como Siembra (1978) y Maestra vida (1980). Aunque durante varios años fueron una de las duplas más queridas en el mundo de la salsa, se pelearon y llegaron incluso hasta a los tribunales.

El conflicto ocurrió en 2003, luego de que se reunieran para celebrar los 25 años de Siembra. Los intérpretes dieron un concierto en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico.

Al terminar el show, Willie Colón acusó a Rubén Blades de no pagarle la suma de dinero que habían pactado. Esta pelea escaló al ámbito legal y, finalmente, en 2013, un juez de un tribunal puertorriqueño falló en favor de Blades.

Se concluyó que la promotora del concierto de ese 2003 recibió el dinero que le correspondía a los artistas y lo usó para pagar deudas de la empresa sin autorización.

Desde entonces los intérpretes se mantienen alejados, aunque durante los últimos años parece ser que Bladés mantenía comunicación con la familia de Willie Colón.