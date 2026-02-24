Hija del actor cómico Martin Short es hallada sin vida | FOTOS

Una nueva tragedia ensombrece a Hollywood y es que se dio a conocer que la hija del actor cómico Martin Short murió el lunes 23 de febrero, pero se dio a conocer hoy la información.

De acuerdo con la información, Katherine, la hija de Martin Short, murió tras haberse quitado la vida ella misma.

Los reportes de TMZ y otros medios estadounidenses indican que la mujer de 42 años de edad murió por una herida de bala que ella misma se hizo al dispararse.

¿Cómo murió Katherine, hija del comediante Martin Short?

Según los datos, la mujer murió en su casa en Los Ángeles, cuando se disparó y se quitó la vida. Los elementos de bomberos acudieron a la vivienda, ubicada en Hollywood Hills, luego de que recibieran una llamada de emergencia.

Por el momento la policía de Los Ángeles no ha dado a conocer más información, pero iniciaron una investigación por la muerte de la hija del actor.

¿Quién era Katherine, la hija de Martin Short?

Katherine nació en 1983 como producto de la unión de Martin Short con Nancy Dolman, quien fuera su esposa hasta el 2010, pues ella falleció debido a cáncer de ovario.

Katherine es la hija mayor del matrimonio, ya que en total Martin y Nancy tuvieron tres hijos: Katherine, Oliver y Henry.

La hija de Martin Short no siguió los pasos de su famoso padre y por el contrario, la mujer decidió estudiar en la Universidad de Nueva York y era trabajadora social. Estudió también una maestría y trabajó en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA.

Katherine también colaboró con la ONG Bring Change To Mind, la cual se dedica a llevar temas de salud mental.

Actualmente Martin Short tiene una relación amorosa con la reconocida actriz Meryl Streep, llevaban años siendo amigos, pero no fue sino hasta el 2024 y 2025 cuando protagonizaron la serie “Solo asesinatos en el edificio” cuando surgió la chispa entre ellos.

Muerte de hija de Martin Short recuerda muerte de hija de Tommy Lee Jones

La muerte de Katherine, hija de Martin Short, recordó que hace unas semanas atrás la hija de otra estrella de Hollywood, Tommy Lee Jones, murió.

Victoria Jones falleció el 1 de enero de 2026 y apenas el pasado 17 de febrero se dio a conocer que la mujer falleció por sobredosis de cocaína y su muerte fue clasificada como un accidente por las autoridades.