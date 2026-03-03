El Arma del Corazón, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El Arma del Corazón es un drama chino que sigue la historia de una mujer que es salvada por un hombre y se convierte en su amante, sin esperar todo lo que esto generará en el futuro.

¿De qué trata El Arma del Corazón?

El Arma del Corazón sigue la historia de como un hombre hace diez años, la rescató del abismo. Él la convirtió en el arma más afilada en sus manos… y en la amante más dócil en su cama.

El Arma del Corazón ı Foto: Especial

Joyas, privilegios, devoción. Le dio todo, haciéndole creer que eso era amor. Que él era la única luz en su vida oscura. Hasta que regresó su verdadero amor. Por ella, fue capaz de entregarle un sobre con instrucciones frías y claras: debía seducir y manipular a otro hombre.

En ese instante lo entendió todo. Diez años a su lado… y nunca fue más que una pieza reemplazable. Sin lágrimas. Sin escándalo. Aceptó aquella última lección. Y él, sin saberlo, le enseñó cómo dejar de amar para siempre.

¿Dónde ver El Arma del Corazón?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Encerrada en su Olvido: Laura Queiroz pasó de ser una pequeña tratada como princesa por sus padres, a quedar encerrada en el refrigerador por bajar un grado la temperatura para su hermana con fiebre. A pesar del riesgo, la mamá decide abandonar a la pequeña, dejado a un lado los buenos momentos que pasaron juntos y yéndose con su otra hija al hospital de inmediato. Mientras, la pequeña Laura solo recordaba los buenos momentos de su corta vida.

El guardia que me robó el corazón: Hugo es un simple guardia de seguridad en un complejo residencial, hasta que una reparación de plomería lo cruza con Gloria, una poderosa y hermosa dueña atrapada en un matrimonio arreglado. Para librarse de ese destino, Gloria lo usa como escudo. Pero Hugo no solo la protege de matones y mafiosos, también la salva en el momento más crítico, consigue inversiones imposibles y demuestra que su verdadero poder va mucho más allá de su uniforme.

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.