¿Quién es Chloé Zhao, directora de Hamnet?

La película Hanmet recibió múltiples nominaciones en la 98ª edición de los Premios Oscar, entre las que se incluyen Mejor director, Mejor película y Mejor guion adaptado.

Hanmet es la adaptación de la novela con título homónimo escrita por la británica Maggie O’Farrell que fue publicada en 2020, en la que narra la historia de William Shakespeare, su esposa Anne Hathaway y la muerte de su hijo Hamnet.

Hanmet cuenta con ocho nominaciones en los Premios Oscar del 2026, entre las que también se encuentran Mejor actriz, Mejor Banda Sonora, Mejor siseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

Escena de Hamnet ı Foto: Especial

¿Quién es Chloé Zhao?

Chloé Zhao es una directora y productora de cine que nació en 1982 en Beijin, China, que ha logrado posicionarse en la industria por su obra The Rider, en la que se refleja su visión e interés en el Viejo Oeste.

En 2010 Chloé Zhao comenzó a estudiar en el programa de Posgrado de Cine en la Universidad de Nueva York, en el que pudo desarrollar el cortometraje Daughters que se estrenó en el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand.

El cortometraje Daughters ganó el premio de Mejor cortometraje de acción real estudiantil en el Festival Internacional Palm Springs ShortFest, y también el el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine Cinequest.

Chloé Zhao, directora de Hamnet ı Foto: Especial

La obra cinematográfica más reconocida de Zhao se publicó en 2017, The Rider se estrenó durante el Festival de Cannes en la selección de la Quincena de Realizadores, en donde ganó el premio Art Cinema.

The Rider recibió la nominación de Mejor película, y también dio paso a la nominación de Chloé Zhao como Mejor directora en la 33ª edición de los Premios Independent Spirit, mismo en el que se convirtió en la primer mujer en recibir el Premio Bonnie.

Chloé Zhao recibió el premio de Mejor película y Mejor dirección con Nomadland en la 93ª edición de los Premios Oscar, lo que la convirtió en la segunda mujer en recibir este reconocimiento.

Chloé Zhao recibió el premio de Mejor película y Mejor dirección con Nomadland en la 93ª edición de los Premios Oscar ı Foto: Especial

Entre la filmografía de Chloé Zhao se encuentran los siguientes títulos:

Cortometraje Post 2008

Cortometraje The Atlas Mountains 2009

Daughters 2010

Cortometraje Benachin 2011

Songs My Brothers Taught Me 2015

The Rider 2017

Nomadland 2020

Eternals 2021

A Clydesdale’s Journey 2022

Diablo IV: Saviors Wanted 2023

Hamnet 2025

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