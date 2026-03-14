¿Quién es Josh Safdie, director de Marty Supreme?

La película Marty Supreme cuenta con varias nominaciones en los Premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Diseño de Producción, Mejor Guión Original, e incluso Mejor Director.

Además de las nominaciones que recibió la película Marty Supreme, el papel que interpretó Timotheé Chalamet le permitió ser el actor más jóven en ser nominado tres veces en la categoría de Mejor Actor de los Premios Oscar.

Marty Supreme cuenta con varias nominaciones en la edición número 98 de los Premios Oscar, incluyendo Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Actor, Mejor y Diseño de Vestuario.

Marty Supreme cuenta actualmente con 44 nominaciones, de las cuales 9 corresponden a los Premios Oscar, 3 a los Goblos de Oro en la que ganó Mejor Actor Principal, 3 a los Premios del Sindicato de Actores (SAG), y una al Sindicato de Productores (PGA).

Escena de Marty Supreme ı Foto: Especial

¿Quién es el director Josh Safdie?

Josh Safdie es un director de cine de 41 años de edad originario de Nueva York, Estados Unidos, que estudió comunicación en la Universidad de Boston y que ha colaborado numerosas veces con su hermano Benny Safdie.

El director de cine fue reconocido a partir del 2008 y 2009, cuando sus dos primeros largometrajes fueron estrenados en la Quincena de los Realizadores que se lleva a cabo en Cannes.

Josh Safdie, director de Marty Supreme ı Foto: Especial

Asimismo, Josh Safdie fue incluido como una de las 25 nuevas caras del cine independiente de la revista Filmmaker, y junto a su hermano han sido aclamados en varios festiales de cine internacionales, como Venice, Nueva York y Sundance.

La filmografía de Josh Safdie incluye los siguientes títlos:

We’re Going to the Zoo 2006

The Back of Her Head 2007

Yeast 2008

There’s Nothing You Can Do 2008

The Pleasure of Being Robbed 2008

Go Get Some Rosemary 2009

Serie de televisión The Neistat Brothers 2010

John’s Gone 2010

The Trophy Hunter 2012

The Black Balloon 2012

Lenny Cooke 2013

Stand Clear of the Closing Doors 2013

Heaven Knows What 2014

Ce sentiment de l’été 2015

My Art 2016

Good Time 2017

Uncut Gems 2019

Goldmanv Silverman 2020

Adam Sandler: Love You 2024

Marty Supreme 2025

Josh Safdie ı Foto: Especial

De acuerdo con la productora audiovisual Superprime Films, Josh Safdie cuenta con un estilo “tremendamente original” con el que narra historias con energía y emoción, en las que se reflejan los ritmos y texturas de la ciudad que se basan en la experiencia antes de “referencias cinematográficas.”

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