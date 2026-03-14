¿Quién es Josh Safdie, director de Marty Supreme?

La película Marty Supreme cuenta con varias nominaciones en los Premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Diseño de Producción, Mejor Guión Original, e incluso Mejor Director.
Además de las nominaciones que recibió la película Marty Supreme, el papel que interpretó Timotheé Chalamet le permitió ser el actor más jóven en ser nominado tres veces en la categoría de Mejor Actor de los Premios Oscar.
Marty Supreme cuenta con varias nominaciones en la edición número 98 de los Premios Oscar, incluyendo Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Actor, Mejor y Diseño de Vestuario.
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Marty Supreme cuenta actualmente con 44 nominaciones, de las cuales 9 corresponden a los Premios Oscar, 3 a los Goblos de Oro en la que ganó Mejor Actor Principal, 3 a los Premios del Sindicato de Actores (SAG), y una al Sindicato de Productores (PGA).
¿Quién es el director Josh Safdie?
Josh Safdie es un director de cine de 41 años de edad originario de Nueva York, Estados Unidos, que estudió comunicación en la Universidad de Boston y que ha colaborado numerosas veces con su hermano Benny Safdie.
El director de cine fue reconocido a partir del 2008 y 2009, cuando sus dos primeros largometrajes fueron estrenados en la Quincena de los Realizadores que se lleva a cabo en Cannes.
Asimismo, Josh Safdie fue incluido como una de las 25 nuevas caras del cine independiente de la revista Filmmaker, y junto a su hermano han sido aclamados en varios festiales de cine internacionales, como Venice, Nueva York y Sundance.
La filmografía de Josh Safdie incluye los siguientes títlos:
- We’re Going to the Zoo 2006
- The Back of Her Head 2007
- Yeast 2008
- There’s Nothing You Can Do 2008
- The Pleasure of Being Robbed 2008
- Go Get Some Rosemary 2009
- Serie de televisión The Neistat Brothers 2010
- John’s Gone 2010
- The Trophy Hunter 2012
- The Black Balloon 2012
- Lenny Cooke 2013
- Stand Clear of the Closing Doors 2013
- Heaven Knows What 2014
- Ce sentiment de l’été 2015
- My Art 2016
- Good Time 2017
- Uncut Gems 2019
- Goldmanv Silverman 2020
- Adam Sandler: Love You 2024
- Marty Supreme 2025
De acuerdo con la productora audiovisual Superprime Films, Josh Safdie cuenta con un estilo “tremendamente original” con el que narra historias con energía y emoción, en las que se reflejan los ritmos y texturas de la ciudad que se basan en la experiencia antes de “referencias cinematográficas.”
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