Ring Royale: Bull Terrier entra al ring vestido de ‘Lord Farquaad’

El evento Ring Royale ha generado una amplia conversación en redes sociales desde que fue anunciado por los combates que se presentaron.

Uno de los momentos más virales fue la entrada de Bull Terrier a su combate con Abelito, pues ingresó al ring vestido del personaje de Shrek, Lord Farquaad mientras una canción de la misma cinta animada sonaba.

Acompañado de una botarga de caballo, el influencer ingresó subiendo el ánimo de toda la Arena Monterrey, bailando y saludando a sus fans.

Bull Terrier disfrazado de "Lord Farquaad" ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién ganó la pelea entre Abelito y Bull Terrier?

Después de tres rounds bastante reñidos entre ambos influencers el vencedor fue Bull Terrier, quien no pudo contener las lágrimas al dedicar su victoria a su padre, quien falleció.

Sin embargo, en redes sociales fue comentado su triunfo porque, aunque reconocen que tuvo técnica, afirmaron no fue parejo.

Bull Terrier pesa 50 kilos mientras que Abelito pudo llegar a los 30 kilos, por lo que explican fue una fuerza dispareja y era evidente quien sería el vencedor.

Durante el primer round, con un fuerte golpe, Bull Terrier logró ‘lanzar’ por los aires a Abelito, convirtiendo el momento en la primer caída del combate.

Aunque durante el tercer round fue Bull Terrier quien tocó la loca en dos ocasiones, pero solo una fue contada por la réferi como caída, mientras que la otra se tomó como un tropiezo.

En las apuestas, Abelito era de los favoritos de la noche, y aunque no fue ganador, en redes sociales se dio énfasis a la preparación del influencer y su valentía por subirse al ring en el combate.

SALÍA COMO LORD FARQUAAD🤣😭 me encantan los eventos naquisimos JAJAJAJAJA #RingRoyale pic.twitter.com/aFHOeamVBL — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) March 16, 2026

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LMCT