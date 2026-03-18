Christian Nodal se burla de las críticas y se llama ‘un chaparrito, infiel entaconado’ | VIDEO

Christian Nodal dejó claro que está enterado de todos los apodos que ha recibido en los últimos años a raíz de que se ha convertido en uno de los personajes más criticados del espectáculo mexicano por su supuesta infidelidad a Cazzu y su relación con Ángela Aguilar.

En las últimas semanas, Christian Nodal ha apostado por mostrarse frente al público en redes sociales a pesar de las críticas que puede recibir. En ese sentido, incluso dio una entrevista a la prensa donde afirmó haber demandado a Cazzu por su hija Inti.

Christian Nodal habla por primera vez de la balacera en Zacatecas ı Foto: IG: @nodalelrey

Nodal se burla de las críticas

Fue el pasado domingo 15 de marzo que el cantante de regional mexicano ofreció un concierto Christian Nodal se burla de las críticas. Durante su presentación, el hombre agradeció a su público por ir a verlo en el evento.

Asimismo, dedicó unas palabras a las mujeres que fueron a verlo: “Se nota que le metieron mucho amor y tiempo al outfit para verse tan preciosas. Para ver a su chaparrito infiel entaconado”, bromeó el esposo de Ángela Aguilar.

Esto último provocó risas entre el público y en redes sociales diversos comentarios por parte de Internautas, donde algunos celebraron que el famoso bromeara con el tema y otros lo tacharon de cínico.

Algunas reacciones fueron:

“¿Para la próxima dirá el ex de Cazzu?"

“O sea que sí ven los comentarios en redes”.

“Faltó decir que es un mal padre”.

“Cínico el alma enamorada”.

“Ya se burla de los haters jaja”.

“Por fin aceptó la infidelidad”.

“El primer paso es la aceptación”.

El video cobró popularidad en redes sociales después de que el famoso hablara con los medios sobre la demanda que ha levantado en contra de Cazzu por supuestamente exponer a su hija en común en redes sociales.

“Yo, la verdad, todo el tema de mi hija, lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100 por ciento mi apoyo, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible, en redes”, comenzó.

Después, precisó de qué va la próxima pelea legal con la cantante argentina: “De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, sentenció.

Nodal aseguró que la demanda “ya se aceptó en México” y que próximamente llegará a Argentina. Además, mencionó que otro fin de la demanda es llegar a un acuerdo definitivo sobre la manutención que debe recibir la hija de la cantante de ‘Con Otra’.