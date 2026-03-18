Los videos íntimos de Roberto Castillo que tendría su ex: ‘Ella me grababa’

Recientemente, el abogado Roberto Castillo, famoso por defender a mujeres que sufren violencia de género, fue acusado de ser deudor alimenticio por parte de su ex pareja, Fernanda Iglesias.

Roberto Castillo dice que su ex tiene videos íntimos de él

Ante las recientes declaraciones, Roberto Castillo aseguró que él paga cinco millones y medio de pesos por alimentos y mencionó que su ex pareja, Daniela Vera Fontana tendría videos íntimos que en el pasado usó para extorsionarlo.

“Yo en su momento hice una presentación por extorsión porque ella tiene videos míos. Son videos en los que estoy borracho en el sillón o en una situación penosa, vomitando, y ella me grababa”, señaló.

Según él, las imágenes pudieron ser captadas en distintos momentos: “No sé por cuántos años ella fue recopilando todo este material. En mi casa, en la anterior, había cámaras por todos lados y eso lo manejaba ella sola”, dijo.

“¿Cómo me garantizo yo que no van a salir esas cosas? El acuerdo dice que no se filtren videos íntimos, de connotación sexual, porque estaba llena de cámaras nuestra casa”, remarcó Castillo visiblemente molesto.

Sobre si paga la pensión, el famoso mencionó: “Yo tengo cinco millones y medio de pesos de cuota alimentaria. Tengo 37 años, soy primera generación de abogados y trato de trabajar todo el día para responder a esas obligaciones de las que me hago cargo, ¿pero hasta dónde? ¿Qué es lo que se busca?”, dijo en La mañana con Moria.

“La madre de mis hijas me dio lo más importante que tengo. Yo en su momento asumí con ella un compromiso que es de pareja [...] Yo me ocupo haciendo el esfuerzo económico, estando 10 días al mes con mis hijas, que es lo que puedo porque trabajo”, explicó sobre la dinámica con su ex pareja.

Cabe mencionar que en abril del 2026 fue expuesto un video en el que podemos ver a la pareja de Cinthia Fernández en una situación donde muchos lo califican de violento, despertando especulaciones sobre Roberto Castillo.

🔊El video de Roberto Castillo, la actual pareja de Cinthia Fernández.

El letrado, "que defiende a mujeres que sufren violencia de género", quedó expuesto en las grabaciones que hizo su exmujer pic.twitter.com/qQuz7d1BM6 — 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 fan (@AngeldeBrit_ok) April 9, 2025