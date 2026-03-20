¿Quién es Dakota Mortensen? La ex pareja de Taylor Frankie Paul

Las redes sociales se encendieron con el video filtrado de Taylor Frankie Paul donde agrede a quien era su pareja, Dakota Mortensen, quien grababa el momento por su seguridad y advierte que una niña estaba cerca mientras la influencer le lanzaba diferentes objetos.

Ante la viralidad del video filtrado, los Internautas quieren saber mas sobre quién es Dakota Mortensen, el ex novio de Taylor Frankie Paul que enfrentó a la celebridad de televisión ante un tribunal después de sufrir ataques de su parte. Te contamos qué sabemos de él.

¿Quién es Dakota Mortensen?

El famoso es uno de los participantes de la serie de telerrealidad de Hulu , The Secret Lives of Mormon Wives. Es presentado como el novio intermitente de Taylor Frankie Paul .

Su relación turbulenta se convierte en uno de los puntos fuertes de la primera temporada, y sus intentos de reconciliación forman parte de la segunda y la tercera.

Comenzaron a salir desde el 2022 y aunque la relación fue seria desde el inicio, estuvo marcada por diversos altibajos. En 2024, recibieron a su primer y único hijo juntos, Ever.

Su relación incluyó dramas como rumores de infidelidad, pero lo más contundente que ha visto el público fueron los señalamientos por violencia doméstica de las dos partes.

En redes sociales, recientemente se difundió un video que mostraba a Taylor Frankie Paul agrediendo a Dakota en su casa. La pareja discute y él le advierte que una de las hijas de ella se encuentra cerca.

En el calor del momento, la menor recibe un golpe. El video fue utilizado hace años en un juicio contra la celebridad de televisión, quien se declaró culpable de agresión con agravantes.

Obtuvo tres años de libertad condicional, que terminan en agosto del 2026. En los últimos meses, se había revelado que Taylor Frankie Paul sería la protagonista del programa de citas ‘The Bachelorette’, proyecto que quedó cancelado.