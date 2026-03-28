“¿Dónde estaban hace 20 años?”, increpa Curiel por la Gelman-Santander

La secretaria de Cultura Claudia Curiel en la inauguración de la Colección Gelman, en el MAM, en febrero.

“¿Por qué no se organizaron hace 20 años por la Colección Gelman?”, reclamó la mañana de ayer la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, a quienes han pedido transparencia sobre el futuro del acervo, incluido el colectivo Defendamos la Colección Gelman.

“Váyanla a ver, los que están superpreocupados, corran a verla. Hace 20 años que no la ven. Esos 20 años que no la vieron, que había opacidad, que no se sabía nada, no se organizaron como hoy, hubiera sido interesante que en esos 20 años se organizaran para saber qué estaba pasando”, declaró Claudia Curiel durante una tropezada entrevista con Gabriela Warkentin en W Radio, en la que la funcionaria era reacia a que le hicieran preguntas.

El Dato: La muestra reúne 68 piezas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y María Izquierdo, entre otros referentes.

Sin embargo, en redes sociales le reviraron: “Secretaria, la preocupación por el futuro de la colección Gelman no es nueva. No empezó en 2026, empieza desde 1998. Ese año coincide el cierre del Centro Cultural Arte Contemporáneo de Televisa con la muerte de Natasha Gelman (mayo). Su destino se convirtió en una pregunta”.

Mientras que Gerardo Ochoa Sandy, periodista, señaló: “Falso. Al menos desde la muerte de Jacques Gelman, la colección ha ameritado cobertura periodística”.

Además, hace dos años, cuando Sotheby’s subastó obras de la Colección Gelman, hubo periodistas, gestores culturales y curadores que pidieron la intervención del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Bajo esa presión, la institución pidió que se pospusiera la venta de Caballo en el circo, de María Izquierdo, para revisar su salida legal del país, pues dicha pieza tiene declaratoria de Monumento Artístico. Aunque sí se vendió Siqueiros por Siqueiros, un autorretrato de David Alfaro Siqueiros, pero con la advertencia “Lote de Patrimonio Nacional”, al igual que otras obras de la Colección Gelman.

En la entrevista, Claudia Curiel también hizo referencia a los periodistas, gestores culturales, artistas, curadores y directores de museos que han pedido claridad respecto al acervo, pues en España, Daniel Vega Pérez, director de Faro Santander, declaró que la ley mexicana es “flexible”. “Es la comunidad de gente que antes estuvo en esos puestos, que ahora resulta que son héroes, pero cuando estuvieron no hicieron nada; es un tema político”, señaló. Sin embargo, personas escribieron al noticiero que no han tenido un cargo en Cultura.

La funcionaria reiteró que la ahora Gelman Santander no saldrá de México de forma permanente, y que podría volver en dos o tres años. Aunque no dejó claro cuál es el plazo fijado antes de que en junio la trasladen al Faro Santander de España para itinerar en otros museos del mundo: “El plazo de ahorita puede ser hasta cinco años, pero estamos en gestiones, definiendo fechas, para tener en unos dos o tres años otra exposición en otro de nuestros museos mexicanos. No puedo decir el día ni dónde, pero es parte de lo que acordamos con ellos, que la exposición la puede ver el público en instituciones mexicanas, en México, tiene que venir de nuevo a nuestros museos”.

Reiteró que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que las piezas pueden estar fuera de México máximo cinco años. “La colección es de los Zambrano, mexicanos de Monterrey, es mexicana, de coleccionistas mexicanos, Santander, como otras organizaciones, se encarga de circular, invertir en la preservación de la colección y ayudar a gestionar la itinerancia a nivel mundial, los coleccionistas no hacen eso, sólo tienen la obra. Santander no es dueño de la colección”, apuntó.